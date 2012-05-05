انتخابات مشت آهنین اقتدارملت ایران اسلامی بود

به گزارش خبرگزاری مهر، شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی در این بیانیه ضمن تقدیر از حضور گسترده، بصیرتمندانه و هوشیارانه مردم بصیر و موقع شناس ایران اسلامی در پای صندوق‌های رأی و انتخاب نمایندگان اصلح برای راه‌یابی به مجلس شورای اسلامی، این حماسۀ بزرگ را به حضور ولی‌امر مسلمین، حضرت آیت‌الله العظمی خامنه‌ای (مدظله‌العالی) و مردم فهیم و حامی نظام جمهوری اسلامی تبریک گفت.

در ادامه این بیانیه آمده است:

انتخابات دیروز؛ مشت آهنین اقتدار ملت ایران اسلامی بر دهان یاوه گویانی بود که تمامی نقشه‌های شوم آنان را نقش بر آب کرد.

انتخابات دیروز؛ نمایش عزم و اراده و اقتدار ملی و بین المللی ایران اسلامی در عرصۀ تعیین سرنوشت برای کشور خود بود.

انتخابات دیروز؛ تجلی گاه حضور حماسی و انقلابی مردم موقع شناس و بصیر ایران بود.

در ادامه این بیانیه آمده است:

انتخابات میاندوره مجلس شورای اسلامی دیروز بار دیگر نقطه عطفی در تاریخ انتخابات مجلس بود که ورقی زرین در کتاب افتخارات نظام جمهوری اسلامی به ثبت رساند. حضور مردم در پای صندوق‌های رأی اعلام پشتیبانی از فرمایشات مقام معظم رهبری (مدظله‌العالی) و لبیکی مجدد به ندای معظم له و بیمه کننده انقلاب و نظام مقدس جمهوری اسلامی بود.

دیروز مردم آگاه، وظیفه شناس و انقلابی ایران اسلامی با انگشتان جوهری خود بار دیگر ضمن این‌که بر انقلاب اسلامی مهر تاییدی مجدد زده؛ همۀ تحریم‌های یکجانبه و غیر قانونی آمریکا و اروپا را یکجا وتو کردند.

ملت هوشیار ایران با انگشتان آبی خود چشمان خیره مانده و حیرت زدۀ استکبار جهانی را کور کرد و با نمایش عزت و عظمت خود جهانیان را بهت زده کرد.

حضور مردم در انتخابات از یک سو بستر استقرار پایه‌های نظام اسلامی و از سوی دیگر بستر اجرای آموزه‌ها و احکام شرعی می‌باشد و حکایت از آن دارد که مردم بصیر و سخت‌کوش ایران اسلامی راه هموارتری برای تأکید سیاست‌های سرسختانه آمریکای جهانخوار و اذنابش را پیش رو خواهند داشت و همانگونه که رهبر معظم انقلاب فرمودند " پیش‌بینی می‌کنم که به لطف الهی، به فضل الهی و به حول و قوه الهی حضور مردم در این انتخابات یک حضور دشمن‌شکن خواهد بود و با این انتخابات خون تازه‌ای به پیکر انقلاب و کشور و نظام جمهوری اسلامی دمیده خواهد شد." مسلماً بیانات حکیمانه رهبر معظم انقلاب و لبیک به ندای ایشان و حضور پرنشاط و با بصیرت مردم در پای صندوق‌های رأی اقتدار ایران را در دور بعدی «مذاکرات 1+5 » بطور محسوسی افزایش خواهد داد.

در پایان این بیانیه آمده است: شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی بار دیگر ضمن تشکر و قدردانی از خلق این "حماسه جاویدان حضور" توسط مردم عزیز، جبین شکر به درگاه قادر متعال می‌ساید و شکرگزار ملت سرافراز ایران اسلامی است.