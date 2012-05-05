امکان میانجیگری باکو میان اعراب و تل آویو/آذربایجان می تواند جایگزین ترکیه شود

به گزارش خبرگزاری مهر، "آویگدور اسکین" استاد علوم سیاسی دانشگاه های رژیم صهیونیستی در گفتگو با سایت "نیوز آذ" به دلایل نزدیکی رژیم صهیونیستی به جمهوری آذربایجان پرداخت.



این تحلیلگر گفت : جمهوری آذربایجان می تواند میانجی خوبی میان اسرائیل و کشورهای عربی باشد و جایگزین ترکیه شود.



وی در پاسخ به این سوال که بعد از تیرگی روابط میان ترکیه و رژیم صهیونیستی، آیا جمهوری آذربایجان می تواند میانجی خوبی بین اعراب و رژیم صهیونیستی باشد ؟ اظهار داشت : جمهوری آذربایجان دنبال یک شریک استراتژیک در منطقه است که در این راستا پیروی کامل از آمریکا و یا روسیه می تواند بسیار برای آذربایجان پر هزینه باشد. به همین دلیل است که اسرائیل می تواند به آذربایجان کمک کند تا با پتانسیلهایی که دارد تبدیل به قوی ترین کشور منطقه شود.



این کارشناس صهیونیست در ادامه پاسخ به سئوالی، سیاستهای تفرقه افکنانه و تحریک قومیتهای کشورهای منطقه را یکی از عواملی دانست که به ادعای وی می تواند آذربایجان را به تدریج به کشوری قدرتمند در منطقه تبدیل کند تا بتواند میانجی خوبی میان اعراب و تل آویو باشد.

