به گزارش خبرنگار مهر، هم اکنون رضا امیرخانی با حضور در غرفه انتشارات افق مشغول امضا کردن کتاب مخاطبانش است. رمان تازه منتشر شده این نویسنده «قیدار» امروز پرفروش‌ترین عنوان این ناشر در نمایشگاه بوده است.

کارهایی نظیر اگنس، آلیس و پدرخوانده و همچنین سایر آثار رضا امیرخانی از دیگر عناوین پرفروش این ناشر طی روز جاری هستند. بیشترین عناوینی که افق امروز فروخته است در ژانر رمان جا می‌گیرد.

رمان تازه امیرخانی داستان مردی است که به شدت دوست دارد ادامه دهنده سلسله خود باشد و نیاز دارد که به شدت خودش باشد. شخصیت این رمان دوست دارد تا جهان خودش را خودش بسازد و به نوعی بر جهان بیرونی خود موثر باشد. در واقع شخصیت این رمان سعی دارد با ساحت شخصی خود بر جهان بیرونی‌اش موثر باشد.

رضا امیرخانی از ساعت 16 امروز در غرفه انتشارات افق حاضر شده و با مخاطبانش درباره کتاب‌هایش گفتگو می‌کند.

این نویسنده که پیش‌تر از او رمان‌های پرفروشی مانند من او، بی‌وتن، از به، ارمیا و ... و سفرنامه جانستان کابلستان منتشر شده است، چندی قبل با حضور در خبرگزاری مهر درباره رمان «قیدار» به گفتگو نشست که ماحصل سه ساعت گفت و شنود با این نویسنده به زودی در مهر منتشر می‌شود.