اخبار کوتاه ورزشی چهار محال و بختیاری/

به گزارش خبرگزاری مهر، مسابقات ایت بال زیر 18 سال قهرمانی استان چهار محال و بخیاری در محل پایگاه قهرمانی هیئت بولینگ و بیلیارد استان برگزار شد.

در این رقابتها 22 نفر شرکت کننده از شهرهای شهرکرد، سامان، بروجن و فارسان با یکدیگر برای کسب عناوین برتر استانی رقابت کردند.

در نتیجه این مسابقات آرش مرتضوی و عماد نظری هر دو از شهرکرد به ترتیب اول و دوم شدند و پویا کوهی کمالی به مقام سوم دست یافت.

پیروزی تیم فوتسال مقاومت شهرکرد در برابر برق شیراز

تیم فوتسال مقاومت شهرکرد در پنجمین هفته از رقابتهای فوتسال لیگ دسته 2 باشگاههای کشور میزبان خود برق شیراز را از پیش رو برداشت.



در این دیدار مقاومت شهرکرد با برتری چهار بر دو موفق شد برق شیراز را در خانه شکست دهد.

برای تیم مقاومت شهرکرد احمد رضا نظری سه بار و رامین شبانزاده یک بار گلزنی کردند.



تیم مقاومت شهرکرد روز جمعه 22 اردیبهشت ماه در سالن پیروزی اصفهان راس ساعت 16 به مصاف تیم کیان کاشان می رود.



تیم دوومیدانی نوجوانان چهار محال و بختیاری عازم رقابتهای کشوری شد



تیم دوومیدانی نوجوانان استان به منظور شرکت در مسابقات قهرمانی کشورعازم استان قزوین شد.

تیم منتخب استان متشکل از محسن حمزه پور، علی صمیمی فر، حسین خلیلیان و احمد رضا مرادی به سرپرستی و مربیگری داوود ملک پور در این رقابتها حضور خواهد یافت.



مسابقات دو ومیدانی قهرمانی نوجوانان کشوربه میزبانی قزوین برگزار می شد.

شاهین لردگان مقابل همیاری اراک به پیروزی رسید



در ادامه مسابقات فوتسال لیگ دسته دو باشگاههای کشور تیم شاهین لردگان نماینده استان چهار محال و بختیاری میهمان خود همیاری اراک را شکست داد.



در پنجمین هفته از این رقابتها تیم فوتسال شاهین شهرداری لردگان توانست در حضور تماشاگران شهر لردگان تیم همیاری اراک را بانتیجه سه بر یک شکست دهد و اولین باخت را برای تیم صدر جدولی اراک رقم بزند.

در این بازی که روز پنجشنبه چهاردهم اردیبهشت سال جاری در سالن تختی لردگان انجام شد، صابر پور عبیری دو گل و مصطفی بابامیر یک گل برای شاهین به ثمر رساندند.

تیم شاهین لردگان روز جمعه هفته جاری 22 اردیبهشت ماه در شیراز راس ساعت 16 به مصاف برق شیراز خواهد رفت.



همایش پیاده روی عمومی در فرادنبه برگزار شد

همایش پیاده روی عمومی در شهر فرادنبه از توابع شهرستان بروجن برگزار شد.



این همایش از محل گلزار شهدای شهر فرادنبه آغاز شد و با استقبال زیادی از ورزشکاران و خانواده های شهر فرادنبهد مواجه شد.



این همایش با هدف فرهنگسازی ورزش و به مناسبت هفته معلم در این شهر برگزار شد.