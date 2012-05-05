همکاری کاندیداها در حفظ زیبایی و تمیزی شهر قابل تقدیر بود

به گزارش خبرنگار مهر، علیرضا نوین بعد از ظهر امروز شنبه با قدردانی از مشارکت و احساس مسدولیت کاندیداهای دور دوم انتخابات مجلس نهم و فعالان ستادهای آنان در حوزه انتخابیه تبریز در رعایت ضوابط و آئین‌نامه‌های ابلاغی تصریح کرد: خوشبختانه با همکاری و مشارکت کاندیداهای این دور و نیز فعالان و مسوولان ستادهای انتخاباتی آنان، شهر تبریز با حداقل آلودگی بصری و نازیبایی‌های تبلیغاتی مواجه بود و کاندیداهای محترم نمایندگی مجلس با نصب پوسترها و اقلام تبلیغاتی خود بر روی تابلوهای ویژه، سهم بالایی در تمیزی و زیبایی شهر در ایام تبلیغات داشتند.

شهردار تبریز در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به اقدام شهرداری در نصب تابلوهای ویژه تبلیغاتی برای استفاده کاندیداهای این دور افزود: با وجود اعلام و تکلیف فرمانداری مبنی بر نصب 300 تابلوی تبلیغاتی به ازای هر کاندیدا ، شهرداری تبریز به منظور افزایش شور انتخاباتی ، اقدام به نصب بالغ بر 3 هزار تابلوی تبلیغاتی در سطح شهر کرده‌ بود که این امر به نوبه خود زمینه‌ساز افزایش شور انتخاباتی در سطح شهر شد.

وی در خاتمه از کاندیداهای نمایندگی مجلس شورای اسلامی و فعالان ستادهای انتخاباتی آنان به خاطر رعایت و حفظ زیبایی و تمیزی شهر در ایام قانونی تبلیغات قدردانی کرد.