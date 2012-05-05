به گزارش خبرگزاری مهر، شبکه المنار گزارش داد: نظامیان رژیم صهیونیستی روز گذشته با نفوذ در منطقه "الشحل" در مزارع شبعا، حریم زمینی لبنان را نقض کرده اند.

شبکه مذکور بیان کرد: نظامیان رژیم صهیونیستی حدود پنجاه متر به داخل اراضی لبنان نفوذ کردند این در حالی بود که دو دستگاه خودروی نظامی، این نظامیان را پشتیبانی می کردند.

این شبکه گزارش داد: نظامیان ارتش لبنان در اعتراض به عدم برخورد با تجاوز یونیفل(نیروهای بین المللی مستقر در جنوب لبنان) اسرائیلی ها از خط آبی منطقه بوابه فاطمه که رژیم صهیونیستی در حال احداث دیوارحائل در آن است، منطقه را ترک کردند، اما پس از توقف ساخت این دیوار به منطقه بازگشته اند.

شایان ذکر است که نظامیان رژیم صهیونیستی در جریان ساخت دیوار حائل که حدود هفت متر ارتفاع و یک کیلومتر طول دارد به داخل خاک لبنان تجاوز کرده بودند.