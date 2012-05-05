مسابقات قرآن و نماز در مرحله استانی و کشوری برگزار شد

یوسف ساعدی نیا در گفتگو با خبرنگار مهر، اظهار داشت: در مرحله شهرستانی این دوره از مسابقات قرآن و نماز 381 نفر شرکت کننده حضور داشتند که از این تعداد 140 نفر به مرحله استانی راه یافتند.

وی با اشاره به اینکه شرکت کنندگان این دوره از مسابقات در رشته های حفظ، قرائت، تفسیر، مفاهیم، تلاوت و نماز به رقابت پرداختند، افزود: 141 نفر از شرکت کنندگان به مرحله استانی راه یافتند و قرار است که افراد برتر این مرحله نیز راهی بخش کشوری شوند.

معاون فرهنگی و امور اجتماعی بنیاد شهید و امور ایثارگران استان کردستان ادامه داد: این مسابقات با هماهنگی مرکز دارالقرآن قمر بنی هاشم بیجار در تمامی مقاطع تحصیلی راهنمایی و دبیرستان و با هدف ترویج فرهنگ قرآن خوانی هر ساله در یکی از شهرستان ها برگزار می شود.

ساعدی نیا یادآور شد: 31 نفر از شرکت کنندگان در مقاطع و رشته های مختلف به مرحله کشوری راه یافتند که انتظار می رود با برگزاری جلسات توجیهی و آموزشی بتوانند رتبه های مناسبی را برای استان به ارمغان آورند.

وی در پایان گفت: بنیاد شهید و امور ایثارگران هر ساله در قالب فعالیت های فرهنگی خود برنامه های متنوعی را برگزار می کند که مسابقات قرآن و نماز نیز در قالب همین برنامه ها در استان برگزار می شود.

