هیئت بازرسی در اداره حفاظت محیط زیست تاکستان مستقر شد

به گزارش خبرنگار مهر، در اجرای ماده دو قانون تشکیل سازمان بازرسی کل کشور و ماده چهار آئین نامه اجرایی قانون یاد شده روز شنبه هیئتی از اداره کل بازرسی قزوین در اداره حفاظت محیط زیست شهرستان تاکستان مستقر شد.



استقرار این هیئت در راستای انجام بازرسی های برنامه ای و مستمر سال 91 و به منظور بررسی عملکرد اداره حفاظت محیط زیست شهرستان تاکستان در سال گذشته صورت گرفت.



محمد حسین زدان پناه در مراسم استقرار این هیئت در گفتگو با خبرنگار مهر اظهارداشت: به منظور بررسی عملکرد اداره حفاظت محیط زیست شهرستان تاکستان و میزان انطباق اقدامات انجام شده با قوانین و مقررات مربوط، با صدور احکامی به کارشناسان و بازرسان گروه تولیدی و کشاورزی این اداره کل مأموریت داده شده تا ضمن استقرار در دستگاه یاد شده نسبت به بررسی عملکرد این اداره در چارچوب فعالیتهای تعیین شده اقدام کنند.



وی افزود: همچنین بررسی نحوه عملکرد واحدهای محیط زیست انسانی، محیط زیست طبیعی و اداری از محورهای مورد تأکید هیئت بازرسی در این مأموریت است.



یزدان پناه تصریح کرد: چنانچه کارکنان و شهروندان محترم درخصوص عملکرد و اقدامات محیط زیست تاکستان شکایت و یا اعلامی دارند می توانند به هیئت بازرسی مستقر در این اداره مراجعه کنند و یا با شماره تلفن گویای 136 مرکز استان و 3350022 و نیز سایر شهرستانها تماس بگیرند.



به گفته بازرس کل استان قزوین سامانه ملی رسیدگی به شکایات سازمان بازرسی کل کشور به نشانی اینترنتی http://shekayat.bazrasi.ir آماده دریافت شکایات و اعلام شهروندان در این زمینه است.