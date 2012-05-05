سرانه مصرف ماهی در خراسان شمالی 3 کیلوگرم از میانگین کشوری کمتر است

غلامرضا حجی پور در گفتگو با خبرنگار مهر، با بیان این موضوع افزود: سرانه مصرف ماهی در کشور سالیانه 8 کیلوگرم بوده که این میزان در خراسان شمالی 4.9 کیلوگرم برآورد شده است.

وی تصریح کرد: البته این میزان مصرف شامل استفاده از ماهی تازه، فرآورده‌های آبزیان و کنسرو ماهی است.

حجی پور با بیان اینکه سرانه مصرف ماهی در دنیا 17 کیلوگرم است اظهار داشت: بر اساس برنامه پنجم توسعه مقرر شده تا سرانه مصرف ماهی برای افراد ایرانی در پایان برنامه پنجم توسعه به 15 کیلوگرم برسد.

وی گفت: خراسان شمالی با داشتن 63 مزرعه پرورش ماهی و تولید سالیانه 846 تن، تنها از 3 درصد ظرفیت آبی و طبیعی خود برای پرورش ماهیان سردآبی و گرمابی استفاده می‌کند.

مدیر امور شیلات و آبزیان سازمان جهاد کشاورزی خراسان شمالی این میزان تولید را تنها 20 درصد مقدار مصرف گوشت ماهی در خراسان شمالی دانست و افزود: بیشتر ماهی مصرفی در خراسان شمالی از استان‌های همجوار به صورت ماهی تازه و یا به صورت کنسرو ماهی مصرف می‌شود.

وی اظهار داشت: گوشت ماهی با دارا بودن چربی امگا 3 نقش موثری در کاهش خطر ابتلا به دیابت دارد.

غلامرضا حجی پور اضافه کرد: افزایش میزان چربی امگا ۳ ماهی در سلول‌های عضلات اسکلتی، حساسیت انسولینی را بهبود داده و موجب کاهش خطر بروز دیابت می‌شود.