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۱۶ اردیبهشت ۱۳۹۱، ۱۸:۵۹

رقابت های لیگ برتر/

آرسنال در بازی خانگی متوقف شد/ خطر از دست دادن لیگ قهرمانان

آرسنال در بازی خانگی متوقف شد/ خطر از دست دادن لیگ قهرمانان

تیم فوتبال آرسنال در یکی از مهمترین دیدارهای فصل جاری رقابت های لیگ برتر انگلستان در دیداری خانگی مقابل "نوریچ سیتی" متوقف شد.

به گزارش خبرگزاری مهر، تیم فوتبال آرسنال امروز شنبه در  چارچوب هفته سی و هفتم رقابت های لیگ برتر در دیداری خانگی با نتیجه تساوی 3 بر 3 مقابل نوریچ سیتی متوقف شد.

آرسنال ابتدا در دقیقه دوم توسط "یوسی بنایون" از میهمان خود پیش افتاد اما دو بار در دقایق 12 و 27 به ترتیب توسط هولاهان و هولت دروازه اش گشوده شد. آرسنالی ها که در آستانه متحمل شدن یک شکست تلخ خانگی بودند، در دقایق 72 و 80 دو بار به وسیله بهترین گلزن خود رابین فن پرسی به گل رسیدند. اما توپچی ها نتوانستند  برتری خود را حفظ کنند و در فاصله پنج دقیقه به پایان بازی توسط موریسون دروازه شان گشوده شد تا به یک امتیاز خانگی بسنده کنند.

چنانچه تیم های تاتنهام و نیوکاسل فردا بازی های خود را با پیروزی پشت سر بگذارند آرسنال به رده پنجم جدول رده بندی رقابت های لیگ برتر سقوط می کند و کار به هفته آخر و اما و اگرها می کشد. با این شرایط شاید آرسنال رقابت های لیگ قهرمانان فصل بعد را از دست بدهد.

رقابت های هفته سی و هفتم فردا دوشنبه طبق برنامه زیر پیگیری می شود:
* نیوکاسل - منچسترسیتی
* آستون ویلا - تاتنهام
* بولتون - وست بروم
* فولام - ساندرلند
* کویینزپارک رنجرز - استوک
* ولورهمپتون - اورتون
* منچستریونایتد - سوانزی

جدول رده بندی:
1- منچسترسیتی 83 امتیاز - تفاضل گل 61
2- منچستریونایتد 83 امتیاز - تفاضل گل 53
3- آرسنال 67 امتیاز - یک بازی بیشتر
4- تاتنهام 65 امتیاز  - تفاضل گل 23
5- نیوکاسل 65 امتیاز - تفاضل گل 9
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18- بولتون 34 امتیاز
19- بلکبرن 31 امتیاز
20- ولورهمپیتون 24 امتیاز

کد مطلب 1594361

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