آرسنال در بازی خانگی متوقف شد/ خطر از دست دادن لیگ قهرمانان

به گزارش خبرگزاری مهر، تیم فوتبال آرسنال امروز شنبه در چارچوب هفته سی و هفتم رقابت های لیگ برتر در دیداری خانگی با نتیجه تساوی 3 بر 3 مقابل نوریچ سیتی متوقف شد.

آرسنال ابتدا در دقیقه دوم توسط "یوسی بنایون" از میهمان خود پیش افتاد اما دو بار در دقایق 12 و 27 به ترتیب توسط هولاهان و هولت دروازه اش گشوده شد. آرسنالی ها که در آستانه متحمل شدن یک شکست تلخ خانگی بودند، در دقایق 72 و 80 دو بار به وسیله بهترین گلزن خود رابین فن پرسی به گل رسیدند. اما توپچی ها نتوانستند برتری خود را حفظ کنند و در فاصله پنج دقیقه به پایان بازی توسط موریسون دروازه شان گشوده شد تا به یک امتیاز خانگی بسنده کنند.

چنانچه تیم های تاتنهام و نیوکاسل فردا بازی های خود را با پیروزی پشت سر بگذارند آرسنال به رده پنجم جدول رده بندی رقابت های لیگ برتر سقوط می کند و کار به هفته آخر و اما و اگرها می کشد. با این شرایط شاید آرسنال رقابت های لیگ قهرمانان فصل بعد را از دست بدهد.

رقابت های هفته سی و هفتم فردا دوشنبه طبق برنامه زیر پیگیری می شود:

* نیوکاسل - منچسترسیتی

* آستون ویلا - تاتنهام

* بولتون - وست بروم

* فولام - ساندرلند

* کویینزپارک رنجرز - استوک

* ولورهمپتون - اورتون

* منچستریونایتد - سوانزی

جدول رده بندی:

1- منچسترسیتی 83 امتیاز - تفاضل گل 61

2- منچستریونایتد 83 امتیاز - تفاضل گل 53

3- آرسنال 67 امتیاز - یک بازی بیشتر

4- تاتنهام 65 امتیاز - تفاضل گل 23

5- نیوکاسل 65 امتیاز - تفاضل گل 9

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18- بولتون 34 امتیاز

19- بلکبرن 31 امتیاز

20- ولورهمپیتون 24 امتیاز