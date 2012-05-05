معتادان پرخطر استان مرکزی به مرکز اجباری ابراهیم آباد منتقل می شوند

به گزارش خبرنگار مهر، در اراک علی اکبر شعبانی فرد در جلسه شورای هماهنگی مبارزه با مواد مخدر استان مرکزی عصر روز شنبه افزود: انتقال معتادان پرخطر باید در مدت یک هفته براساس سهمیه هر شهرستان مشخص و این افراد به مرکز اقامت اجباری ابراهیم آباد اراک منتقل شوند.

وی با تاکید بر بررسی و تعیین تکلیف وضعیت مراکز ترک اعتیاد مجاز و غیر مجاز استان در 15 روز آینده اظهارداشت: نظارت بر این مراکز نقش موثری در عملکرد مطلوب و اثر بخش آنها در کنترل و کاهش آسیب ها در جامعه دارد.



دبیر شورای هماهنگی مبارزه با مواد مخدر استان مرکزی نیز ضمن تشریح برنامه های مبارزه با مواد مخدر در سال جاری گفت: ارتقای کمی و کیفی مقابله با شبکه‌های قاچاق فعال در استان، برگزاری مستمر جلسات شورا، فعال‌سازی شوراهای فرعی در کلیه شهرستان‌ها به ریاست فرماندارها و انعکاس خلاصه عملکرد، ارایه خروجی‌های کیفی و تدوین برنامه‌های کارشناسی منطبق بر مشکلات منطقه‌ای استان و تکمیل و راه‌اندازی مراکز درمان و کاهش آسیب‌های مواد مخدر از جمله این موارد است.



سردار کاظم مجتبائی اضافه کرد: اجرای طرح‌های پاکسازی در استان، تسریع در اقدامات کنترلی در محورهای مواصلاتی، مبارزه با شبکه‌های تولید، توزیع و ترانزیت روان‌گردان‌ها، مبارزه با شبکه‌های تولید و توزیع مواد مخدر، کنترل گمرکات استان تکمیل اطلاعات مربوط به مناطق آلوده و ارتقای سطح آموزشی دست‌اندرکاران از دیگر موارد مورد تأکید در این ابلاغیه است.



وی با بیان اینکه مرکز اقامت اجباری معتادان ابراهیم‌آباد به عنوان بهترین مرکز اقامت اجباری کشور در حال فعالیت است افزود: ظرفیت این مرکز 400 نفر بوده و در فاز اول با آمادگی پذیرش یکصد نفر فعالیت خود را آغاز کرده است.



مجتبایی از برنامه‌ریزی جهت ایجاد مرکز مطالعات و آموزش و پیشگیری از اعتیاد در کنار این مرکز خبر داد و گفت: با ایجاد این مرکز مطالعاتی کسانی که در معرض تهدید قرار دارند آموزش‌های لازم را در خصوص پیشگیری فرامی گیرند.

گفتنی است راه اندازی مرکز ترک اعتیاد در سطح شهرستان اراک، برگزاری کنگره مبارزه با مواد مخدر و بررسی اقدامات سال گذشته شورای مبارزه با مواد مخدر استان و شهرستان ها از دیگر موضوعات این جلسه بود.