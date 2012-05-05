جشنواره نشریات فرهنگی جوان در گلستان برگزار شد

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام نور الله ولی نژاد مدیر کل تبلیغات اسلامی عصر شنبه در این جشنواره افزود: جوانان باید به دنبال کسب بزرگی باشند.

وی تصریح کرد: احترام به پدر و مادر یکی از عوامل رفعت وبزرگی است و جوان باید طوری عمل کند که پدر و مادر به او افتخار کنند.

مدیرکل تبلیغات اسلامی گلستان احترام به معلمان را از دیگر عوامل بزرگی بر شمرد و افزود: انسان هایی که به معلم احترام می گذاشتند انسان های بزرگی شدند،باید در مقابل معلم دو زانو نشست و احترام گذاشت.

وی گفت: عامل بزرگی دیگر ترک محرمات و شبهات است، انسان ها فقط با خواندن نماز و گرفتن روزه به بزرگی نمی رسند، بلکه انسان های بزرگ مستحبات را رعایت کردند.

نور الله ولی نژاد عزت نفس را عامل دیگر رفعت انسان برشمرد و افزود: انسان هاباید یاد بگیرند خودشان را کوچک نکنند.

این مقام استانی تصریح کرد: کسی که علم می آموزد انسان بزرگی است و علم آموزی موجب بزرگی می شود و در تاریخ می خوانیم که سلاطین و شاهان در برابر عالمان زانو زده اند زیرا علم موجب سربلندی است.