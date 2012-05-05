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۱۶ اردیبهشت ۱۳۹۱، ۱۸:۱۸

جشنواره نشریات فرهنگی جوان در گلستان برگزار شد

جشنواره نشریات فرهنگی جوان در گلستان برگزار شد

گرگان - خبرگزاری مهر: هفتمین جشنواره استانی نشریات فرهنگی جوان طرح اوقات فراغت در گرگان برگزار شد.

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام نور الله ولی نژاد مدیر کل تبلیغات اسلامی عصر شنبه در این جشنواره افزود: جوانان باید به دنبال کسب بزرگی باشند.

وی تصریح کرد: احترام به پدر و مادر یکی از عوامل رفعت وبزرگی است و جوان باید طوری عمل کند که پدر و مادر به او افتخار کنند.

مدیرکل تبلیغات اسلامی گلستان احترام به معلمان را از دیگر عوامل بزرگی بر شمرد و افزود: انسان هایی که به معلم احترام می گذاشتند انسان های بزرگی شدند،باید در مقابل معلم دو زانو نشست و احترام گذاشت.

وی گفت: عامل بزرگی دیگر ترک محرمات و شبهات است، انسان ها فقط با خواندن نماز و گرفتن روزه به بزرگی نمی رسند، بلکه انسان های بزرگ مستحبات را رعایت کردند.

نور الله ولی نژاد عزت نفس را عامل دیگر رفعت انسان برشمرد و افزود: انسان هاباید یاد بگیرند خودشان را کوچک نکنند.

این مقام استانی تصریح کرد: کسی که علم می آموزد انسان بزرگی است و علم آموزی موجب بزرگی می شود و در تاریخ می خوانیم که سلاطین و شاهان در برابر عالمان زانو زده اند زیرا علم موجب سربلندی است.

کد مطلب 1594367

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