به گزارش خبرگزاری مهر، محسن مصلحی با بیان این مطلب افزود: با توجه به آغاز جمع‌آوری کاشی‌ها از روی گنبد که وقت‌گیر است، برای عایق‌سازی لایه گچ و خاک روی گنبد از سال گذشته عملیات استفاده از مواد نانو روی گنبد شروع شده و تا پایان عملیات جمع‌آوری کاشی‌ها و آغاز مرحله دوم ادامه خواهد یافت.

وی گفت: عملیات مرمت مقدماتی قسمت‌های که کاشی‌های آن برداشته شده، از دی‌ماه ۹۰ آغاز شد و قرارداد مرمت این بنا با اعتباری بالغ بر ۲میلیارد و ۷۰۰ میلیون ریال در حال تنظیم است.

سرپرست اداره کل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری استان اصفهان اظهار داشت: مرمت کل ترک‌های گنبد مسجد امام (ره) با احتساب این که هر ترک حدود ۷۰۰ میلیون تا یک میلیارد ریال هزینه در بر می‌گیرد، حدود ۱۵ میلیارد ریال اعتبار برای ۱۶ ترک نیاز است.

وی با اشاره به استفاده فناوری نانو در این عملیات مرمتی تاکید کرد:این تکنولوژی برای نخستین‌بار در تزیینات کاشی امام‌زاده زیارتگاه شهرضا و همچنین در مرمت مناره‌های مسجد امام (ره) استفاده شد.

مصلحی به مزیت استفاده از نانو اشاره کرد و اضافه کرد: نانو کاملا بی‌رنگ است و گرد و غبار جذب نمی‌کند اگر هم جذب کند، میزانش خیلی کم است.

وی تصریح کرد: نانو علاوه بر این که به عنوان یک محافظ استفاده می‌شود، تغییر رنگ هم نمی‌دهد و حداقل به مدت ۱۰ سال می‌تواند در مقاوم‌سازی بنا نقش داشته باشد.

