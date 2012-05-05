علی شریفی در گفتگو با خبرنگار مهر، با اشاره به آمادگی کامل و بسیار مطلوب تیم ارم کیش قم برای موفقیت در ادامه مسابقات لیگ دسته اول فوتسال امید باشگاه های کشور، اظهار داشت: با توجه به نتیجه خوبی که در روز نخست به دست آورده ایم، مطمئنم که در ادامه بازی های لیگ دسته اول امیدها می‌توانیم بهتر و قوی تر بازی کنیم‌.



جدال با راه ساری در روز دوم فوتسال امیدهای کشور



وی با اشاره به مصاف امشب تیم فوتسال امید ارم کیش قم برابر راه ساری در روز دوم دیدارهای گروه سوم، ادامه داد: بازیکنان ما برای پیروزی در مقابل تیم راه ساری انگیزه زیادی دارند و قطعا در این مسابقه با اعتماد به نفس بالا و با خیال راحت بازی می کنند.



مربی تیم فوتسال امید ارم کیش قم در ادامه به روند مطلوب آماده سازی تیمش اشاره کرد و بیان داشت: انجام تمرینات منظم و برگزاری چند مسابقه تدارکاتی در کنار تمرینات، فرصت خوبی برای ما بود تا تیم را به خوبی محک زده و بازیکنان ارم کیش برای بازی‌های حساس این فصل شرایط خوبی به دست بیاورند.



وی اظهار داشت: تیم بسیار خوب و یکدستی داریم که حاصل موفقیتش در چهار دوره گذشته مسابقات لیگ دسته اول فوتسال امید باشگاه‌های کشور، وحدت، همدلی و دوستی بین تک تک اعضای تیم بوده است و امیدوارم در این دوره نیز این روندادامه داشته باشد.



شریفی عنوان داشت: آنچه که سبب شده است امروز فوتسالیست های امید ارم کیش قم در شرایط بسیار خوبی قرار داشته باشد، حاصل تلاش و انگیزه آنها و یاری و مدد مدیریت تیم است که دلسوزانه برای موفقیت تیم ارم کیش کار می‌کنند.



همگروهی با گیتی پسند، مقاومت، فرش آراء، راه و شهرداری



وی با اشاره به بازی مقابل تیم راه ساری در روز دوم مسابقات لیگ دسته اول فوتسال امید باشگاه های کشور در کرمان، اظهار داشت: تیم ما در این بازی بسیار خوب بازی خواهد کرد و قطعا مزد بازی برتر خود را نیز با کسب سه امتیاز به دست خواهد آورد.



مربی تیم فوتبال امید ارم کیش قم تاکید کرد: نتیجه این دیدار برای ما بسیار مهم خواهد بود تا بتوانیم ضمن بهبود موقعیت تیم در جدول رده بندی گروه سوم، برای ادامه بازی‌های لیگ دسته اول امید کشور با روحیه ای مناسب به مصاف حریفان برویم.



وی با بیان اینکه برای تکرار موفقیت های دوره های گذشته باید بیشتر تلاش کنیم‌، بیان داشت: در ادامه مسابقات گروه سوم باید با حریفان سرختی همچون صنایع گیتی پسند اصفهان، مقاومت کرمان و فرش آراء مشهد نیزمسابقه دهیم که قطعا حریفان ما نیز برای کسب موفقیت در این دیدارها به اندازه ارم کیش قم تلاش و انگیزه دارند اما به توانایی بازیکنان تیم خود اعتقاد زیادی دارم و مطمئنم که در پایان دور رفت گروه سوم تیم موفقی خواهیم بود.

