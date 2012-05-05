اجازه قاچاق سلاح را نمی دهیم/ادامه تحقیقات درباره کشتی حامل سلاح

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روزنامه السفیر، "جان قهوه چی" فرمانده ارتش لبنان بار دیگر اعلام کرد: ارتش لبنان به وظایف محول شده به آن در کنترل مرزها و جلوگیری از قاچاق سلاح با قدرت ادامه می دهد.

وی تاکید کرد: موسسات نظامی با جدیت کامل، موضوع کشتی حامل سلاح(لطف الله 2) را دنبال می کنند تا عاملان آن را شناسایی کرده و به مراجع قضایی ارجاع دهند.

شایان ذکر است که یک فروند کشتی حامل سلاح برای مخالفان سوری اخیرا از سوی ارتش لبنان توقیف شد که جنجال زیادی به پا کرده است، برخی محافل رسمی در لبنان و سوریه به صراحت رژیمهای عربی حاشیه خلیج فارس به ویژه قطر و عربستان را در پس تلاش برای انتقال محموله تسلیحاتی این کشتی برای گروههای مسلح دانسته اند.