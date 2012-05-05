  1. بین الملل
۱۶ اردیبهشت ۱۳۹۱، ۱۹:۳۶

جان قهوه چی:

اجازه قاچاق سلاح را نمی دهیم/ادامه تحقیقات درباره کشتی حامل سلاح

اجازه قاچاق سلاح را نمی دهیم/ادامه تحقیقات درباره کشتی حامل سلاح

فرمانده ارتش لبنان بر پیگیری روند تحقیقات درباره کشتی توقیف شده ای که قرار بود محموله تسلیحاتی اش برای گروههای مسلح در سوریه ارسال شود، تاکید کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روزنامه السفیر، "جان قهوه چی" فرمانده ارتش لبنان بار دیگر اعلام کرد: ارتش لبنان به وظایف محول شده به آن در کنترل مرزها و جلوگیری از قاچاق سلاح با قدرت ادامه می دهد.

وی تاکید کرد: موسسات نظامی با جدیت کامل، موضوع کشتی حامل سلاح(لطف الله 2) را دنبال می کنند تا عاملان آن را شناسایی کرده و به مراجع قضایی ارجاع دهند.

شایان ذکر است که یک فروند کشتی حامل سلاح برای مخالفان سوری اخیرا از سوی ارتش لبنان توقیف شد که جنجال زیادی به پا کرده است، برخی محافل رسمی در لبنان و سوریه به صراحت رژیمهای عربی حاشیه خلیج فارس به ویژه قطر و عربستان را در پس تلاش برای انتقال محموله تسلیحاتی این کشتی برای گروههای مسلح دانسته اند.

کد مطلب 1594372

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