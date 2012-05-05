معلمان خط مقدم فرهنگ سازی جامعه هستند

به گزارش خبرنگار مهر، محمد رئوفی نژاد ظهر شنبه در مراسم تجلیل از معلمان نمونه استانی، منطقه ای و کشوری، افزود: هر روز و هر سال یاد و نام معلم و تجلیل از معلم وظیفه خطیر همه است که این هفته پاس داشته شود.

وی ادامه داد: معلمان جایگاه ویژه ای دارند و اثر گذاری که معلمان در جامعه دارند را نمی توان بیان کرد.

استاندار زنجان، گفت: تعلیم و تعلم بدون وجود معلم امکان پذیر نیست چرا که معلم با علم آموزی که نسبت به دانش آموزان دارد در سرنوشت کشور در همه حوزه ها دخیل است.

رئوفی نژاد تاکید کرد: توسعه کشور زمانی اتقاق می اتد که معلمین با حس نیت و اخلاص نسبت به تربیت دانش آموزان بپردازند و علم آموزی را در دانش آموزان تقویت کنند.

وی افزود: در هشست سال دفاع مقدس رزمندگان از تربیت شدگان معلمان بودند که با رشادت و فداکاری دشمن را نابود کردند و به مقام شهادت لبیک گفتند.

استاندار زنجان گفت: بیش از90 درصد از جوانان جامعه از فیلتر آموزش و پرورش عبور می کنند و در عرصه های مختلف به جامعه خدمت می کنند.

رئوفی نژاد در ادامه یاد آور شد: معلمان در تحقق شعار سال " تولید ملی، حمایت از کار و سرمایه ایرانی" سهم بسیار مهمی دارند که بعداز سازمانهای حاکمیتی و دستگاههای اجرایی معلمان هستند که می تواند فرهنگ سازی در خضوص استفاده از تولیدات داخلی را در جامعه فرهنگ سازی کنند.

وی افزود: علم آموزی و تربیت دانش آموزان ولایی و تقویت فضای معنوی و دین باوری تکمیل کننده کار معلمان است و فتح قله های علمی در کشور مرهون تعلیم درست معلمان است.

استاندار زنجان گفت: یکی از مهمترین اولویت های کاری آموزش و پرورش در سال جاری حمایت از تولیدات داخلی و تحقق شعار سال است چرا که باید معلمان باور استفاده از کالای ایرانی را در خانواده ها تقویت کنند.

رئوفی نژاد ادامه داد: به هر طریق فضایی را در جامعه باید ایجاد کرد که فرهنگ استفاده از کالای خارجی به مصرف کالای ایرانی تغییر داده شود.