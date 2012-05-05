به گزارش خبرگزاری مهر، حزب مؤتلفه اسلامی به مناسبت پایان مرحله دوم انتخابات نهمین دوره مجلس شورای اسلامی با صدور اطلاعیه‌ای از مردم آگاه و ولایتمدار ایران قدردانی کرد.

در این بیانیه آمده است: با پایان مرحله دوم انتخابان مجلس نهم، حضور پرشور و دشمن‌شکن ملت و لبیک به ولی امر مسلمین و تشکیل مجلس شورای اسلامی دوره نهم را به محضر رهبر معظم انقلاب و ملت شهیدپرور و همه نمایندگان ملت تبریک می‌گوییم.

این بیانیه می‌افزاید: پیروزی پر برکت اصولگرایی و خط ولایت و امامت و حضور گسترده ملت در انتخابات اخیر به عنوان دستاوردی مهم برای نظام جمهوری اسلامی در تاریخ ثبت می‌شود.

این بیانیه رای اعتماد ملت به جبهه متحد اصولگرایان که مورد حمایت جامعه روحانیت مبارزه و جامعه مدرسین حوزه علمیه قم بود و انتخاب اکثریتی قوی از معرفی‌ شدگان جبهه متحد اصولگرایان را موفقیت بزرگ ملت در انتخاب جریان اصیل انقلاب اسلامی و خط ولایت و فقاهت و روحانیت اسلام می‌داند.

حزب مؤتلفه اسلامی در این بیانیه ادامه می‌دهد: انتخابات اخیر ثابت کرد که جریان اصولگرایی ولایتمدار، بر مبنای گفتمان پیشرفت، خدمت و عدالت مورد اعتماد مردم بصیر و هوشیار ایران اسلامی است و می‌تواند با پشتوانه رای بالای مردم، راه تکامل دستاوردها و رفع مشکلات مردم و جامعه را با اقتدار بپیماید و دسیسه‌‌ها، توطئه‌ها، نیرنگ‌های جنگ روانی و نرم دشمنان را در جنگ روانی و نبرد نرم خنثی کند.

حزب مؤتلفه اسلامی ضمن تبریک به راهیافتگان به خانه ملت به ویژه نمایندگان عضو مؤتلفه اسلامی از سراسر کشور که منتخبین ملت‌اند، می‌افزاید: از آنها انتظار داریم با پایان مرحله دوم رقابت، انتخابات را به رفاقت تبدیل کرده و در جهت برآوردن خواست‌های رهبر اندیشمند انقلاب اسلامی و مطالبات ملت غیور ایران با یکدیگر تعامل صمیمانه داشته باشند.

این بیانه ادامه می‌دهد: حزب مؤتلفه اسلامی از همه نامزدهای انتخاباتی نیز که با ثبت‌نام و فعالیت خویش، شور انتخاباتی و خلق حماسه‌ای دیگر را موحب شدند تشکر دارد و از خدای متعائل برای امت و رهبر و نمایندگان ملت، موفقیت کامل مسئلت می‌کند.