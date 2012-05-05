کشته و مجروح شدن 86 نفر در تصادفات رانندگی قم

مهدی فراهانی در گفتگو با خبرنگار مهر با اعلام اینکه در 24 ساعت گذشته تعداد یک هزار و 123 تماس در اورژانس قم به ثبت رسیده است افزود: این تعداد تماس منجر به 168 ماموریت شد.



وی واژگونی یک دستگاه تاکسی ون را از جمله این حوادث ذکر کرد و ادامه داد: این حادثه در اتوبان قم - تهران رخ داد که سه نفر در آن مجروح شدند.



معاون اورژانس قم از برخورد موتور با عابر خبر داد و گفت: در این حادثه سه نفر مجروح شدند که حال یک نفر از آنها وخیم است.



برخورد سه خودروی سنگین



وی برخورد سه خودروی سنگین را از دیگر حوادث این مدت برشمرد و گفت: در این حادثه نیز دو نفر مجروح و یک نفر کشته شد.



واژگونی خودرو



فراهانی واژگونی زانتیا را از دیگر حوادث این مدت اعلام کرد و بیان داشت: این حادثه در جاده قمرود رخ داد که چهار نفر در آن مجروح شدند.



معاون مرکز حوادث و فوریت های پزشکی قم افزود: واژگونی پژو 206 در این مدت نیز دو مجروح برجای گذاشت.



وی ابراز داشت: در حادثه واژگونی پراید در جاده قم - سلفچگان نیز چهار نفر مجروح شدند.



فراهانی گفت: در حادثه دیگری که در جاده سلفچگان رخ داد بر اثر واژگونی وانت دو نفر مجروح شدند.



وی اضافه کرد: در حادثه ای که بر اثر واژگونی پیکان در پردیسان روی داد دو نفر مجروح شدند.



معاون مرکز حوادث و فوریت های پزشکی قم واژگونی تریلی در جاده دلیجان را از دیگر حوادث این مدت عنوان کرد و اظهار داشت: در این حادثه که در جاده دلیجان رخ داد دو نفر مجروح شدند.



برخورد کامیون با پراید



فراهانی برخورد کامیون با پراید را از دیگر حوادث این مدت عنوان کرد و بیان داشت: در این حادثه که در جاده گازران رخ داد یک نفر به شدت مجروح و یک خانم 20 ساله نیز در دم جان سپرد.



سقوط از ارتفاع



وی از مصدوم شدن یک نفر بر اثر سقوط از ارتفاع خبر داد و ابراز داشت: در این حادثه که پردیسان رخ داد آقایی 30 ساله از ارتفاع سقوط کرد که حال وی وخیم گزارش شده است.



برخورد پراید با موتور



فراهانی اضافه کرد: در حادثه برخورد پراید با موتور که در بوستان علوی روی داد سه نفر مجروح شدند که حال یکی از آنها وخیم است.



