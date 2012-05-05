حوادث رانندگی در قزوین شش کشته و مجروح بر جای گذاشت

به گزارش خبرگزاری مهر، در شهرستان تاکستان یک دستگاه سواری پیکان با چهار سرنشین در سه راهی شامی شاپ با یک دستگاه کامیون بنز برخورد که بر اثر آن راننده و سه سرنشین پیکان بدلیل شدت جراحات در محل وقوع سانحه کشته شدند.



پلیس علت وقوع این تصادف را بی احتیاطی راننده پیکان در انحراف به چپ بر اثر خواب آلودگی اعلام کرد.



همچنین روز گذشته در سانحه دیگری یک دستگاه لودر اداره راه در جاده رازمیان حوالی روستای کامان واژگون شد و به دره سقوط کرد.



در این سانحه سرنشین لودر بر اثر شدت جراحات در دم کشته و راننده آن مجروح و به بیمارستان منتقل شد.



پلیس در حال بررسی علت وقوع این سانحه است.

لودر برای پاکسازی مسیر که ددر اثر آب گرفتگی مسدوده شده بود به این منطقه اعزام شده بود.