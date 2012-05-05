سمینار تغذیه زنبور عسل در قزوین تشکیل شد

به گزارش خبرنگار مهر، سمینار یک روزه بهداشت و تغذیه زنبور عسل و تولید محصول ارگانیک به منظور آشنایی بهره برداران با آخرین یافته های علمی در این زمینه عصر امروز در محل سالن آمفی تئاتر مدیریت بانک کشاورزی قزوین برگزار شد.



سمینار بهداشت و تغذیه زنبور عسل و تولید محصول ارگانیک با همکاری مدیریت بانک کشاورزی، سازمان جهاد کشاورزی استان قزوین، سازمان تعاون روستایی استان و شرکت تعاونی کشاورزی زنبورداران با حضور روسا و مدیران و بیش از300 نفر از زنبوردران استان برگزار شد.



این سمینار آموزشی با هدف افزایش آگاهی زنبورداران، کاهش ریسک زنبورداری و ارتقاء سطح تولید بهداشتی عسل با سه اولویت تغذیه، بهداشت و بیماری ها و محصول سالم و ارگانیک با حضور دکتر نقشینه از مرکز تحقیقات کشور و دکتر فرسی از سازمان دامپزشکی کشور برگزار شد.



استان قزوین با یک هزار و 507 بهره بردار، بیش از 70 هزار کلنی زنبور عسل دارد که از این میزان کلنی در سال 90 بیش از360 تن عسل در سطح استان تولید شده است.



در پایان این سمینار با حضور ریاست سازمان جهاد کشاورزی استان قزوین و مدیریت سرپرستی شعب بانک کشاورزی از دو پیشکسوت زنبورداری استان قزوین تقدیر شد.

عسل خواص متعددی دارد و در درمان و جلوگیری از عفونت معده و روده، خون سازی، برطرف شدن یبوست، رفع خستگی و افزایش کلسیم بسیار مفید است.