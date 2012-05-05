اوباما رقابت انتخاباتی خود با جمهوریخواهان را کلید می زند

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری فرانسه، ایالتهای اوهایو و ویرجینیا نخستین مکانهایی است که "باراک اوباما" برای کلید زدن زورآزمایی انتخاباتی با جمهوریخواهان برگزیده است.

بر این اساس، مشاوران اوباما امیدوارند این دو ایالت به سکوهای پرش وی در نخستین حضورش در کسوت نامزد انتخابات ریاست جمهوری آمریکا تبدیل شوند.

طبق برنامه اعلام شده از سوی ستاد انتخاباتی اوباما، وی امروز شنبه ابتدا در دانشگاه ایالتی اوهایو واقع در شهر کلمبوس سخنرانی کرده و سپس در جمع هوادارانش در دانشگاه ایالتی ویرجینیا واقع در ریچموند حاضر می شود.



به این ترتیب، اوباما رسما وارد گود رقابت با نامزدهای انتخاباتی حزب رقیب می شود که طی ماههای گذشته رقابتی درون حزبی را برای انتخاب نامزد نهایی جمهوریخواهان از سرگذرانده اند.

این در حالی است که نتایج آرای درون حزبی و نظرسنجی های انجام شده حاکی از انتخاب "میت رامنی" فرماندار سابق ماساچوست به عنوان رقیب اوباما در مرحله نهایی انتخابات ریاست جمهوری است.

از جمله مهمترین مسائل مورد تاکید رقبای اوباما وضعیت اقتصادی نامساعد آمریکا و رویکرد انتقاد برانگیز سیاست خارجی وی است. انتخابات ریاست جمهوری 2012 آمریکا قرار است روز ششم نوامبر (16 آبان 1391) در این کشور برگزار شود.