گرانی های اخیر وفاداری مردم به نظام را کم نکرد/ مجلس و دولت قیمت ها را کاهش دهند

به گزارش خبرنگار مهر، سردار کریم نصر اصفهانی ظهر شنبه در جلسه علنی شورای اسلامی شهر اصفهان اظهار داشت: مردم با وجود گلایههایی که از افزایش غیر منطقی گرانیهای اخیر داشتند، با حضور پر شور در انتخابات وفاداری خود را به نظام نشان دادند و اکنون مجلس و دولت باید برای کنترل قیمتها برنامه ریزی کنند تا مردم دچار مشکل نشوند.
وی افزود: حضور مردم در پای صندوقهای رای در مرحله دوم انتخابات در استان اصفهان نسبت به مرحله دوم انتخابات دوره هشتم مجلس شورای اسلامی ۸۰ رشد داشته است.
رئیس کمیسیون فرهنگی اجتماعی شورای اسلامی شهر اصفهان بیان داشت: جلوگیری از افزایش غیر منطقی هماهنگی بین اصناف و بازاریان را می طلبد.
وی تاکید کرد: اکنون نوبت نمایندگان است که قدردانی خود از مردم را با عمل به وعدههای خود محقق کنند.
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