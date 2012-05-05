  1. سیاست
۱۶ اردیبهشت ۱۳۹۱، ۱۹:۰۳

نوری خبر داد:

کاندیداهای معترض تا دو روز فرصت شکایت دارند

کاندیداهای معترض تا دو روز فرصت شکایت دارند

جانشین ستاد انتخابات وزارت کشور با بیان اینکه کاندیداهای معترض به نتایج انتخابات تا دو روز فرصت دارند به هیئت های اجرایی شکایت کنند، گفت: بعد از طی دو روز شورای نگهبان تا 7 روز به شکایات رسیدگی و سپس تاییدیه رسمی را به وزارت کشور ارسال می کند.

به گزارش خبرنگار مهر مستقر در مهر ستاد انتخابات کشور، حسنعلی نوری عصر امروز شنبه پس از اعلام نتایج نهایی آرای تهران در جمع خبرنگاران با بیان اینکه افرادی که به نتایج انتخابات دور دوم مجلس نهم اعتراض دارند می توانند طبق قانون تا 2 روز بعد از اعلام نتایج رسمی انتخابات به هیئت های اجرایی شکایت کنند، گفت: سپس شورای نگهبان 7 روز فرصت دارد تا به این شکایات رسیدگی کند و بعد از آن نتایج نهایی توسط این شورا اعلام می شود.

جانشین ستاد انتخابات وزارت کشور گفت: بعد از طی این مراحل و تایید صحت برگزاری انتخابات در هر33 حوزه توسط شورای نگهبان، مجوز صدور اعتبارنامه توسط فرمانداران حوزه های انتخابیه صادر و بعد از آن اعتبارنامه نمایندگان به وزارت کشور فرستاده می شود.

نوری تصریح کرد: اعتبارنامه نمایندگان پس از واصل شدن به وزارت کشور به مجلس شورای اسلامی فرستاده می شود و مقدمات افتتاح مجلس نهم توسط معاونت قوانین مجلس فراهم می شود.

جانشین ستاد انتخابات وزارت کشورافزود: بر اساس قانون در هیچ مقطعی نباید کشور بدون مجلس باشد لذا در 7 خرداد مراسم افتتاح مجلس شورای اسلامی برگزار می شود.

نوری همچنین با تاکید بر اینکه اطلاع دقیقی از میزان مشارکت مردم استان تهران در انتخابات دور دوم ندارد، گفت: البته در دیگر حوزه ها به غیر از شهر تهران میزان مشارکت مردم افزایش داشته است.

کد مطلب 1594397

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها