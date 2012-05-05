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۱۶ اردیبهشت ۱۳۹۱، ۲۰:۰۹

حضور دانش آموزان البرزی در تیم اعزامی به المپیاد جهانی نجوم

حضور دانش آموزان البرزی در تیم اعزامی به المپیاد جهانی نجوم

کرج - خبرگزاری مهر: مدیر آموزش و پرورش ناحیه سه کرج از عضویت دو تن از دانش آموزان این ناحیه آموزشی در تیم پنج نفره راه یافته به المپیاد جهانی نجوم خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر، احمدعلی قنبرهراتی در نشست خبری که بعد از ظهر شنبه در محل اداره آموزش و پرورش ناحیه سه کرج تشکیل شد، با اعلام این خبر افزود: کیانا افضلی و فاطمه قشلاق پور از آموزش و پرورش ناحیه سه کرج عضو تیم پنج نفره ای هستند که به مسابقات جهانی رشته نجوم اعزام می شوند.

وی گفت: این دو تن از دانش آموزان مرکز استعدادهای درخشان این ناحیه هستند و در این مرکز تحصیل می کنند.

 قنبرهراتی با بیانن اینکه راهیابی دانش آموزان کرجی به المپیادهای جهانی افتخاری بزرگ است، ادامه داد: این موفقیت حاصل مجموعه تلاش این دانش آموزان، مربیان و مدیران است و بدون این همراهی به دست نمی آمد.

وی یادآور شد: سه نفر دیگر از تیم پنج نفره اعزامی به مسابقات جهانی نجوم را سه دانش آموز پسر یکی از تبریز و دو نفر دیگر از تهران تشکیل می دهند.

مدیر آموزش و پرورش ناحیه سه کرج همچنین خبر داد: از مجموع دانش آموزان راه یافته استان البرز به مجلس دانش آموزی دو نفر از این ناحیه آموزشی بودند.

قنبرهراتی  اظهار داشت: مجلس دانش آموزی از نهادهای اولیه و البته مهم در امور آموزشی است و تصمیماتب که در این مجلس گرفته می شود، می تواند در مباحث آموزشی تاثیر به سزایی بگذارد.

وی همچنین یادآور شد: از میان 9 معلم نمونه کشور، سه تن از ناحیه سه کرج بودند که نشان از قابلیت معلمان این ناحیه است.

کد مطلب 1594399

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