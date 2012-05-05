حضور دانش آموزان البرزی در تیم اعزامی به المپیاد جهانی نجوم

به گزارش خبرنگار مهر، احمدعلی قنبرهراتی در نشست خبری که بعد از ظهر شنبه در محل اداره آموزش و پرورش ناحیه سه کرج تشکیل شد، با اعلام این خبر افزود: کیانا افضلی و فاطمه قشلاق پور از آموزش و پرورش ناحیه سه کرج عضو تیم پنج نفره ای هستند که به مسابقات جهانی رشته نجوم اعزام می شوند.

وی گفت: این دو تن از دانش آموزان مرکز استعدادهای درخشان این ناحیه هستند و در این مرکز تحصیل می کنند.

قنبرهراتی با بیانن اینکه راهیابی دانش آموزان کرجی به المپیادهای جهانی افتخاری بزرگ است، ادامه داد: این موفقیت حاصل مجموعه تلاش این دانش آموزان، مربیان و مدیران است و بدون این همراهی به دست نمی آمد.

وی یادآور شد: سه نفر دیگر از تیم پنج نفره اعزامی به مسابقات جهانی نجوم را سه دانش آموز پسر یکی از تبریز و دو نفر دیگر از تهران تشکیل می دهند.

مدیر آموزش و پرورش ناحیه سه کرج همچنین خبر داد: از مجموع دانش آموزان راه یافته استان البرز به مجلس دانش آموزی دو نفر از این ناحیه آموزشی بودند.

قنبرهراتی اظهار داشت: مجلس دانش آموزی از نهادهای اولیه و البته مهم در امور آموزشی است و تصمیماتب که در این مجلس گرفته می شود، می تواند در مباحث آموزشی تاثیر به سزایی بگذارد.

وی همچنین یادآور شد: از میان 9 معلم نمونه کشور، سه تن از ناحیه سه کرج بودند که نشان از قابلیت معلمان این ناحیه است.