منتخبان مجلس پاسخ اعتماد مردم را بدهند

جواد محمدی در گفتگو با خبرنگار مهر، انتخابات دور دوم مجلس نهم را خوب ارزیابی کرد و با بیان اینکه برنده اصلی انتخابات مردم و علما بودند افزود: انتخابات 15 اردیبهشت با حضور پرشور مردم برگزار شد و این حضور مشت محکمی را به دهن غربی ها زد و بدون شک پیام این انتخابات را در مذاکرات آتی ایران با گروه 1+5 در بغداد مشاهده خواهیم کرد.

وی ضمن تبریک به منتخبین مردم در مجلس نهم از آنها خواست تا با تلاش هر چه بیشتر پاسخ اعتماد مردم را بدهند، همچنین نامزدهایی که نتوانستند راهی بهارستان شوند به منتخبان ملت تبریک بگویند و در مسئولیت های دیگر با قوت به مردم و نظام اسلامی خدمت کنند.

محمدی با بیان اینکه به هرحال نامزدهای شکست خورده با نقاط ضعفی روبه رو بودند که مردم آنان را انتخاب نکردند، گفت: این افراد باید نقاط ضعف خود را اصلاح کنند.

عضو فهرست جبهه پایدرای انقلاب اسلامی درعین حال تاکید کرد: حضور نامزدهای مختلف در صحنه انتخابات و شرکت خوب مردم بار دیگر باعث تقویت نظام شد.

این کارشناس مسائل سیاسی همچنین با اشاره به توهین شبکه بی،بی،سی فارسی به مردم ایران گفت: این شبکه، رای دهندگان در انتخابات دور دوم مجلس را افرادی بی سواد خطاب کرد در حالی که شبکه مذکور همواره از دموکراسی حمایت می کند اما نمی داند که در ایران هر فردی یک رای دارد، حال آن فرد در هر طبقه اجتماعی قرار گرفته باشد.

وی گفت: بی احترامی دست اندرکاران شبکه بی،بی،سی نسبت به ملت ایران نشان از عدم درک آنها از دموکراسی است.

محمدی درادامه چرخش نخبگان را یکی از لازمه های نظام مردم سالاری دانست و افزود: در مجلس نهم نیز شاهد حضور نمایندگان تازه وارد هستیم و این خود نشان از مردم سالاری دینی است، این مردم هستند که نمایندگان خود را انتخاب می کنند و براساس توانایی و ظرفیتی که در نامزدها وجود دارد آنها را راهی مجلس می کنند.

وی اضافه کرد: از این رو باید در نظام مردم سالاری دینی به رای مردم احترام گذاشت.

عضو جبهه پایداری انقلاب اسلامی در پایان تصریح کرد: انتخابات مجلس نهم به پایان رسید و منتخبان ملت مشخص شدند از این رو آنچه می توان از این انتخابات نتیجه گرفت پیروزی ملت و شکست سنگین دشمن بود.