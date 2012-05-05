180 میلیارد ریال برای اسکان عشایر استان اردبیل هزینه شد

به گزارش خبرنگار مهر، معرفت آذری عصر شنبه در در جلسه بررسی مشکلات عشایر مشگین شهر اضافه کرد: در همین راستا امسال نیر 57 میلیارد ریال اعتبار اختصاص یافته است.

وی این میزان اعتبار را ناکافی دانست و یادآور شد: اعتبار اختصاص یافته به این قشر استان متناسب با جمعیت عشایر استان و حتی جمعیت ایل شاهسون به عنوان جمعیت بزرگ عشایری نیست.

آذری با بیان اینکه عشایر استان 5.4 درصد از جمعیت استان را تشکیل می دهد، تصریح کرد: در حالی که اعتبار سالانه ای که به این قشر اختصاص می یابد، حدود 1.6 درصد است.

وی با تقدیر از نماینده ولی فقیه در استان و امام جمعه اردبیل در بیان مشکلات عشایر افزود: هم اکنون 12 هزار و 800 خانوار عشایر استان با 66 هزار نفر جمعیت بیش از 1.5 میلیون راس دام را نگهداری می کنند.

مدیرکل امور عشایر استان در عین حال ارزش تولیدات عشایر این استان را سالانه بالغ بر 200 میلیارد تومان عنوان کرد و متذکر شد: عشایر اردبیل عشایر نقش مهمی در تولید گوشت و فراورده های لبنی دارند.

فتح الله محمداوغلی فرماندار مشگین شهر نیز در این جلسه از آغاز بهسازی 143 کیلومتر از جاده های عشایری این شهرستان خبر داد.

