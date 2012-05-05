وقتی پای هدیه رئیس جمهور در میان باشد 15 هزار خبرنگار داریم!

به گزارش خبرنگار مهر، نشست توسعه کیفی مطبوعات - تهذیب رسانه و رونمایی از کتاب آخرین کتاب محمدجعفر محمدزاده، معاون مطبوعاتی وزیر ارشاد با عنوان «بیداری در باغ مومیایی» با حضور پدرام پاک آئین مدیرکل مطبوعات داخلی معاونت مطبوعاتی ارشاد، احسان‌الله حجتی مدیرکل دفتر تبلیغات معاونت مطبوعاتی وزارت ارشاد، مجید امرایی مدیر سرای روزنامه‌نگاران ایران و مولف اثر در محل غرفه سرای روزنامه‌نگاران ایران واقع در بیست و پنجمین نمایشگاه بین‌المللی کتاب تهران برگزار شد.

محمدزاده در این نشست گفت: نمایشگاه کتاب حقیقتا از افتخارات بزرگ ایران است. این سیل جمعیت و میزان بالای استقبال‌کنندگان و همچنین اشتیاقی که برای کتاب و کتابخوانی وجود دارد، باعث افتخار است. در کمتر کشوری می‌توانیم شاهد چنین رویداد بزرگی باشیم. نمایشگاه کتاب تهران شاید با بزرگترین نمایشگاه کتاب دنیا که هر ساله در فرانکفورت برگزار می‌شود، قابل مقایسه باشد. حداقل در خاورمیانه و آسیا نمونه مشابهی وجود ندارد. از سال گذشته که نمایشگاه مطبوعات را از جشنواره مطبوعات جدا کردیم به این فکر افتادیم که مطبوعات هم ظرفیت چنین نمایشگاهی را دارد که امروز شاهد رونق نمایشگاه مطبوعات و برگزاری آن هستیم.

وی افزود: همه چیز در مردم خلاصه می‌شود. اگر کیفیتی وجود دارد، مربوط به استقبال مردم است اگر هم شاهد بی‌کیفیتی هستیم به رویگردانی مردم باز می‌گردد. هر جا که توانستیم مردم را به صحنه بکشانیم یعنی کار با کیفیت انجام شده است خواه مربوط به کتاب باشد و خواه درباره مطبوعات. چند روز پیش در یک برنامه تلویزیونی از من پرسیده شد چرا تیراژ مطبوعات ما تا این حد پائین است. یکی از پاسخ‌های من این است که ایراد کاغذی ملاک و میزان نیست . امروز رسانه‌های آنلاین به کمک رسانه‌های مکتوب آمده اند و تعداد بازدید کننده‌های سایت را باید به تیراژ رسانه‌های مکتوب اضافه کنیم. هر نشریه ای به موازات کاری که انجام می‌دهد وب سایتی دارد که ممکن است میزان بازدید از آن از تیراژ آن بالاتر باشد. اما نکته دیگر این است که چرا تیراژ مطبوعات ما پائین و غیر قابل قبول است. مهمترین علت این موضوع را کیفیت مطبوعات می‌دانم و در آن برنامه تلویزیونی هم اشاره کردم که مطبوعه خوب نشریه ای است که اگر یک روز منتشر نشود مردم به دنبال آن باشند یعنی خلاء اش احساس شود.

وی گفت: بهتر است که همکاران مطبوعاتی این سئوال را از خود بپرسند که آیا اگر یک روز منتشر نشوند مردم در پی آن خواهند بود یا نه. آنچه مد نظر است موضوع کیفیت است. با بالا رفتن کیفیت است که تیراژ مطبوعات بالا خواهد رفت.

محمدزاده افزود: از سال گذشته همتمان را روی ارتقای کیفی و تهذیب رسانه متمرکز کردیم. در تهذیب رسانه بحث این است که رسانه‌های ما باید از یک سری معیارهای حرفه ای و اخلاقی تبعیت کنند و در مجموع معیارهایی که متناسب با شان ملت ایران است رعایت کنند. نمونه این موضوع بحث منبع خبر است که هم ریشه در اصول حرفه ای روزنامه نگاری دارد هم اصول دینی. در این زمینه مناقشه ای هم وجود ندارد. این موضوع نص صریح قرآن است و اصول حرفه ای هم در آن وجوددارد.

معاون مطبوعاتی وزیر ارشاد ادامه داد: در بحث اصول حرفه ای هم اگر می‌خواهیم مطابق پیشرفت‌های حرفه ای دنیا پیش برویم و با استانداردهای خبری دنیا مطابقت داشته باشیم موظفیم به منبع خبر توجه کنیم. نمی شود روزنامه نگار درس خوانده و تحصیلکرده باشیم ولی به اصل اولیه خبر یعنی ذکر منبع خبر بی توجه باشیم و بعد بگوییم دانستن حق مردم است. دانستن منبع خبر هم حق مردم است. باید به مردم قدرت تحلیل بدهیم. در راستای وظیفه ای که در این زمینه داشتیم مجلس در سال 88 دولت را موظف کرد که با خبرگزاری‌ها و سایت‌های الکترونیکی هم مانند قانون مطبوعاتی که در زمینه مطبوعات مکتوب برخورد می‌شود، روبرو شود. دوستان ما در معاونت مطبوعاتی ارشاد هم در این زمینه تلاش خود را کردند و فصل پنجمی به آئین نامه مطبوعات اضافه شد. اتفاقا واکنش‌های خوبی هم در این زمینه رخ داد و نظرات موافق و مخالف را در رسانه‌ها مطالعه کردیم. من به شخصه خیلی خوشحال شدم که فضای رسانه ای کشور در این زمینه حساسیت نشان داد. آئین نامه هم وحی منزل نیست و قابلیت اصلاح دارد.

محمدزاده در بخش دیگری از سخنانش گفت: امروز عمده کاغذ مطبوعاتمان را از خارج وارد می‌کنیمو باید سعی کنیم دیگر وارد کننده کاغذ نباشیم همچنین نظام کیفی و توزیع ما مشکل دارد که برای مشکل توزیع پیشنهاد دادیم فرهنگ اشتراک توسعه داده شود. سال گذشته اقدامی هم درباره بن‌های اشتراک شد. در بحث کیفیت کاری هم مشکل نیروهای تخصص را داریم.

وی افزود: سال 90 چند دوره تربیت روزنامه نگاری برگزار کردیم. سرای روزنامه نگاران هم تاسیس شد که هر هفته چند نشست تخصصی هم برگزار می‌کند. خبرنگار نباید از سر بیکاری پا به عرصه خبر گذاشته باشد .

یک خبرنگار نباید فردی باشد که شغلی پیدا نکرده و به خبرنگاری رو آورده است. چنین خبرنگاری چگونه می‌تواند میزان آگاهی مردم را ارتقا بدهد.

معاون مطبوعاتی وزیر ارشاد گفت: این مشکل هم باید حل شود که یکی از راه حل‌های آن آئین نامه حرفه ای روزنامه نگاران است که قرار است ابلاغ شود. امیدوارم بتوانیم با تبین تعاریف صحیح در این زمینه گام برداریم. آن هنگام است که می‌توانیم بدرستی بفهمیم خبرنگار واقعی کیست یا دبیر سرویس حقیقی چه کسی است.

وی ادامه داد: فقط هنگامی که بحث هدیه ریاست جمهوری به خبرنگاران مطرح می‌شود 15 هزار نام فهرست می‌شود اما تعداد خبرنگاران واقعی ما این تعداد است؟ یک نکته اینکه از خبرنگار تعریف درستی نداریم و یک نکته اینکه در این زمینه آمار درستی نداریم. راه چاره برای قضیه آمار سامانه سمان با نواقص و عیب‌هایش است و چاره مشکل صحیح آئین نامه است.

معاون مطبوعاتی وزیر ارشاد اضافه کرد:توسعه کیفی مطبوعات فقط به یارانه نیست . نگاه ما متولیان امر هم در توسعه کیفی مهم است . آیا نگاه می‌کنیم همه اهالی مطبوعات چارچوب‌ها را رعایت می‌کنند یا همه قلم به مزد هستند یا ... در این زمینه باید حدود و حقوق رعایت شود که بین حد و حق خط اعتدال وجود دارد اگر حدود و حقوق به یکدیگر برسند می‌توانیم امیدوار باشیم که قدمی را در راه توسعه کیفی مطبوعاتمان برداشته ایم.

محمدزاده در پایان سخنانش خبر برگزاری چهارمین سمینار چالش‌های روزنامه نگاری کشور را اعلام کرد و گفت: دوره چهارم این سمینار دوم و سوم خردادماه امسال برگزار می‌شود.

در ادامه پاک آئین به بیان توضیحاتی درباره کتاب «بیداری در باغ مومیایی» پرداخت و سپس این کتاب رونمایی شد.