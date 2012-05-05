به گزارش خبرگزاری مهر، استاندار خراسان شمالی ظهر شنبه در جلسه ستاد توسعه بخش کشاورزی شهرستان اسفراین گفت: 305 طرح توسعه بخش کشاورزی با اعتبار بالای 300 میلیون ریالی و با 871 نفر اشتغالزایی در اسفراین اجرا می‌شود.

ابوطالب شفقت افزود: علاوه بر این 1084 طرح زیر 300 میلیون ریال و با 1100 نفر اشتغالزایی در شهرستان اسفراین آماده معرفی به بانک‌های عامل هستند.

وی افزود: برنامه ریزی مناسب در روستاهای کشور سبب رونق چرخه اقتصادی و ماندگاری مردم در روستاها می‌شود.

شفقت محور برنامه‌های استان را در راستای فرمایشات مقام معظم رهبری و حمایت از تولید ملی دانست و گفت: لازم است شهرستان اسفراین نیز برای تولید دام و محصولات کشاورزی تلاش مضاعفی انجام دهد.

در پایان جلسه موافقت نامه اولین گروه از طرح‌های شهرستان اسفراین توسط رئیس سازمان جهادکشاورزی، فرماندار شهرستان اسفراین و مدیریت شعب بانک کشاورزی به امضا رسید.

اولین مدرسه هوشمند بخش بام و صفی آباد از توابع شهرستان اسفراین افتتاح شد

آئین افتتاحیه دبیرستان هوشمند الزهرا با حضور استاندار خراسان شمالی انجام شد.

با برگزاری این مراسم، هوشمند سازی مدارس این بخش در جنوبی‌ترین نقطه استان آغاز شد.

5 کلاس از این دبیرستان با اعتباری بالغ بر 150 میلیون ریال تجهیز و هوشمند سازی شده است.

رشد و توسعه علمی کشور مرهون زحمات فرهنگیان است

استاندار خراسان شمالی در همایش بزرگ فرهنگیان شهرستان اسفراین گفت: رشد و توسعه کشور مرهون تلاش‌های سازنده و بی وقفه فرهنگیان در عرصه علمی است.

ابوطالب شفقت افزود: امروز توانمندی علمی باعث اقتدار نظام اسلامی در سطح دنیا شده است.

وی بر نقش معلمین در تعلیم و تربیت آینده سازان نظام تأکید کرد و با اشاره به نقش شهید مطهری گفت: شهید مطهری شخصیتی بی نظیر در قرن اخیر بوده که با بینش و دانش خود در ایجاد و پایه ریزی نظام نقش اساسی داشت.

استاندار سهم مدرسه سازی در خراسان شمالی را نسبت به کل کشور ناچیز خواند و از سازمان نوسازی مدارس کشور خواست توجه بیشتری به استان خراسان شمالی داشته باشد.

در پایان این مراسم از تیم سه نفره روباتیک بین المللی کانون فرهنگی شهید رجائی اسفراین که به نمایندگی از جمهوری اسلامی ایران در مسابقات بین المللی امارات از بین 36 کشور دنیا مقام دوم را کسب کرده است قدردانی به عمل آمد.