شهرداری اصفهان برای نگهداری فضای سبز برنامه ریزی جدیدی اتخاذ کند

به گزارش خبرنگار مهر، علیرضا نصر اصفهانی ظهر شنبه در جلسه علنی شورای اسلامی شهر اصفهان با اشاره به بحران آب در اصفهان اظهار داشت: برای حل بحران آب که در طول ۴۰ سال گذشته بی سابقه بوده است، باید اقدامات اساسی صورت گیرد و تنها کلنگ زنی پروژه‌های آب‌رسانی کافی نیست.

وی افزود: لازم است اجرای پروژه‌های آب‌رسانی پیگیری شود تا سریع‌تر به بهره‌برداری برسد.

عضو شورای اسلامی شهر اصفهان تاکید کرد: شهرداری باید در شرایط خشکسالی برای حفظ و نگه‌داری فضای سبز شهر برنامه ریزی کند.

وی اضافه کرد: کمیته فرهنگ شهروندی نیز شایسته است در خصوص صرفه جویی در مصرف آب به شهروندان اطلاع رسانی و فرهنگ سازی کند.

نصر اصفهانی در ادامه صحبت های خود با اشاره به اینکه توجه به سلامت مردم و عرضه مواد غذایی سالم از سوی دولت بسیار ضروری است، بیان داشت: غذاهای سالم وبدون آنتی بیوتیک قیمت بالاتری دارند و این موضوع تداعی کننده این است که کسانی که توانایی مالی بهتر و بالاتری دارند، می توانند از غذاهای بهتر استفاده کنند.

وی تصریح کرد: به تازگی در بازار مرغ های بدون آنتی بیوتیک با قیمت بالاتر از مرغ های با آنتی بیوتیک عرضه می شود که لازم است تنها مرغ های سالم بدون آنتی بیوتیک با قیمت مناسب عرضه شود.