کارامدی معادله سه گانه / حزب الله طرح آمریکا را ناکام خواهد گذاشت

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از شبکه المنار، "شیخ نعیم قاسم" در سخنانی گفت : رئیس جمهور و نخست وزیر لبنان باید برای مشکلات کنونی راهکاری بیابند و امیدواریم که مسئولان گام شجاعانه در حل مشکلات مردم بردارند.

معاون دبیرکل حزب الله در ادامه با اشاره به ساخت دیوار حائل در مرزهای لبنان با سرزمینهای اشغالی اظهار داشت : رژیم صهیونیستی جرات ندارد چند سانتی متر هم به لبنان تجاوز کند، زیرا به خوبی از معادله سه گانه ارتش، مقاومت و مردم و تاوانی که به سبب شجاعت مقاومت خواهد پرداخت، واقف است.

نعیم قاسم درادامه با اشاره به تلاشهای جفری فلتمن معاون وزیر خارجه آمریکا برای فتنه افکنی در لبنان بیان کرد: حزب الله طرحهای فلتمن را ناکام خواهد گذاشت و آن را به جوهری بر روی کاغذ تبدیل خواهد کرد.

شایان ذکر است که رژیم صهیونیستی در حال ساخت دیوار حائل در مرزهای لبنان با اراضی اشغالی است این در حالی است که جفری فلتمن معاون وزیر خارجه آمریکا برای اجرای طرحهای فتنه افکنانه خود و برهم زدن اوضاع به شدت تلاش می کند.