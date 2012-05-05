نواحی راه آهن شمال متصل به فیبر نوری می شوند

یوسف گران پاشا در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: با بکارگیری فناوری اطلاعات و استفاده از سامانه های به روز نرم افزاری، اتصال سامانه اتوماسیون اداری و توسعه شبکه کامپیوتری به ایستگاههای طول خط در سال 90 توانست اقدامات زیربنایی موثری را در زمینه گسترش فناوری اطلاعات بردارد.

وی با اشاره به ضرورت توسعه فناوری اطلاعات در سازمانها در همه زمینه ها برای سرعت بخشیدن به فعالیت های اجرایی گفت: تجهیز شبکه کامپیوتری راه آهن شمال به جدیدترین فایروال سخت افزاری و نرم افزاری، کنترل هویت تمامی کاربران شبکه و ثبت وقایع روزانه، توسعه اینترانت داخلی راه آهن شمال، توسعه شبکه در ساختمان اداری جدید اداره کل، راه اندازی و پشتیبانی سیستم حقوق و دستمزد و راه اندازی پرتال همکاران جهت روءیت فیش حقوقی بصورت اینترانتی آنلاین از عمده اقدامات راه آهن شمال در زمینه های گسترش سامانه های فناوری اطلاعات در سال گذشته بوده است.

وی افزود: هم اکنون با فراهم بودن زیرساخت های فنی در ایستگاههای راه آهن شمال و با نصب تجهیزات کامل، امکان مکالمه تصویری مسئولان دفاتر ترافیک ایستگاهها از گرگان تا بنکوه برقرار شده است.

سرپرست راه آهن شمال افزود: راه آهن شمال در سالیان اخیر اقدامات و گام های اساسی دیگری در خصوص بکارگیری فناوری اطلاعات برداشته که می توان به ‌بکارگیری سامانه عظیم فیبر نوری به وسعت قریب به 400 کیلومتر ک وراه اندازی کیوسک های اطلاع رسانی الکترونیکی با حجم وسیعی از اطلاعات، توسعه شبکه اتوماسیون اداری به ایستگاههای گرگان، بندرترکمن، قائم شهر، پل سفید و فیروزکوه، فعال بودن و بروز رسانی پایگاه اطلاع رسانی، گسترش شبکه آنلاین بلیت قطارها در شهرهای غرب مازندران اشاره کرد.