گردهمایی معاونان اشتغال جهاد دانشگاهی کشور برگزار می شود

سیروان صیدی در گفتگو با خبرنگار مهر و با اشاره به جزئیات برگزاری این گردهمایی در استان کردستان اظهار داشت: در این گردهمایی که با حضور دکتر یادگاری رییس جهاد دانشگاهی، عضو شورای اشتغال و سرمایه گذاری کشور و عضو شورای عالی انقلاب فرهنگی به مدت دو روز در سنندج برگزار می شود راهکارها و زمینه های ایجاد اشتغال پایدار مورد بررسی قرار می گیرد.

وی بیان کرد: یکی از برنامه های جانبی این گردهمایی افتتاح رسمی دفتر سازمان همیاری اشتغال و پورتال جابیران استان کردستان است که انتظار می رود این اقدام در راستای تلاش برای ایجاد بسترهای اشتغال در استان کردستان موثر باشد.

معاون آموزشی جهاد دانشگاهی کردستان یادآور شد: برگزاری دوره های تخصصی و کارآفرینی توسط معاونت آموزشی جهاد دانشگاهی و عملکرد قابل قبول این معاونت یکی از دلایل برگزاری این گردهمایی در استان کردستان است.

وی عنوان کرد: ارائه گزارشی از طرحهای پژوهشی، بررسی تاثیر طرح هدفمند کردن یارانه ها بر صنایع، بررسی مشاغل خانگی استان البرز و همچنین سند اشتغال سرمایه گذاری و توسعه استان خراسان رضوی از برنامه های جانبی این گردهمایی است.

صیدی در پایان اظهار امیدواری کرد که برگزاری نشست های تخصصی این چنین زمینه را برای استفاده از شیوه های علمی در راستای ایجاد اشتغال در سطح استان و کشور فراهم کند.