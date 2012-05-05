چابکسوار خراسان شمالی در هفته دوازدهم کورس اسب دوانی بهاره گنبد چهارم شد

رحیم فهیمان در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: هفته دوازدهم کورس اسب دوانی بهاره گنبد کاووس جمعه 15 شهریور ماه با کسب یک رده چهارمی برای سوارکار خراسان شمالی به پایان رسید.
وی گفت: در این هفته یک اسب نژاد ترکمن از خراسان شمالی به نام آی تکین با مالکیت حسین میثمی و در مسافت هزار و 700 متر شرکت کرده بود.
فهیمان گفت: در رقابتهای این هفته 59 راس اسب از نژادهای ترکمن، دوخون، تروبرد داخلی و تروبرد خارجی در 7 دور به مسافتهای 1000 و هزار و 700 متر به رقابت پرداختند.
وی اظهار داشت: در کورس هزار و 700 متر اسبهای ترکمن، اسب آی تکین به مالکیت حسین میثمی و چابکسواری یوسف دهش از خراسان شمالی در رده چهارم قرار گرفت.
رییس هیئت سوارکاری استان گفت: در همین دور اسبهای گل جهان، قره گلوله و نازآباد ردههای اول تا سوم را بدست آوردند.
وی اظهار داشت: در پایان رقابتهای این هفته جوایز نقدی به ارزش 276 میلیون و 640 هزار ریال به اسبهای اول تا سوم 7 کورس رقابتهای اسب دوانی بهاره گنبد اهدا شد.
رحیم فهیمان بیان کرد: دور نخست این مسابقه با رقابت اسبهای بزرگسال نژاد ترکمن، 3 دور اسبهای دوخون، 2 دور اسبهای تروبرد داخلی و یک دور نیز با رقابت اسبهای تروبرد خارجی برگزار شد.
نتایج هفته دوازدهم رقابتهای کورس بهاره اسب دوانی گنبد:
کورس اول: اسبهای گل جهان، قره گلوله و نازآباد اول تا سوم شدند.
کورس دوم: اسبهای جهان تای، آتیلا و داداشی به ترتیب در ردههای اول تا سوم قرار گرفتند.
کورس سوم: اسبهای چیتا 2، گلدفایر و سی سی لینا اول تا سوم شدند.
کورس چهارم: اسبهای مهرانا، استریکا و دازملک در رتبههای اول تا سوم جای گرفتند.
کورس پنجم: اسبهای سامان، خان داداش 2 و هومان 2 در ردههای اول تا سوم قرار گرفتند.
کورس ششم: اسبهای سلتیک، یادبابا و کارندو اول تا سوم شدند.
کورس هفتم: اسبهای روسیناگری، دارنل و لیدی پوئت به مقامهای اول تا سوم دست یافتند.
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