مجتمع فرهنگی دیجیتال امام علی(ع) یزد یک الگوی موفق برای کل کشور است

به گزارش خبرگزاری مهر، محمدصادق افراسیابی در بازدیداز مجتمع فرهنگی دیجیتال امام علی(ع) یزد اظهار داشت: دستاوردهایی که در مجتمع دیجیتال یزد تولید شده است در نوع خود بی نظیر و قابل توجه است.



وی ادامه داد: تولید 12 عنوان نرم افزاررسانه ای بیانگر این نکته است که استان یزد از ظرفیت و پتانسیل در خور شایسته در تولید نرم افزار برخوردار است.

افراسیابی افزود: اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان یزد تلاش و پیگیرهای موثری در بالا بردن ارتقاء فرهنگ دیجیتالی در استان داشته است که جا دارد از زحمات مدیر کل و کارکنان ارشاد اسلامی استان یزد تقدیر شود.

وی اظهار امیدواری کرد: ادارات کل ارشاد استانها از تجربه ای که ارشاد اسلامی استان یزد در حوزه دیجیتال دار د بهره مندی لازم را داشته باشند.



افراسیابی اضافه کرد: تولیدات نرم افزاری و چند رسانه ای استان یزد قابلیت ارائه در سطح کشور و حتی صادرات به سایر نقاط جهان را دارد.



معاون مرکز توسعه فناوری اطلاعات و رسانه های دیجیتال در ادامه از آماده شدن اولین مجتمع فرهنگی دیجیتال در حوزه قرآن خبرداد و گفت: این مجتمع با حمایت ارشاد اسلامی استان یزد در این استان بزودی افتتاح می شود.



افراسیابی با بیان اینکه خلاء فعالیت های مجتمع های دیجیتال قرآنی درسطح کشور احساس می شود، اظهار امیدواری کرد: با راه اندازی اولین مجتمع بزرگ قرآنی این خلاء برطرف و جبران شود.



وی گفت: امیدواریم مجتمع دیجیتال قرآنی استان یزد با تولیدات مناسب نرم افزاری و چند رسانه ای قرآنی دستاورد روبه رشدی در کشور داشته باشد.