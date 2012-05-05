  1. سیاست
۱۶ اردیبهشت ۱۳۹۱، ۱۹:۳۳

پرس تی وی خبر داد:

درخواست عفو هزار نفر از منافقین از ایران

درخواست عفو هزار نفر از منافقین از ایران

نزدیک به هزار نفر از عناصر گروهک تروریستی منافقین مستقر در پایگاه اشرف عراق درخواست بازگشت به ایران و استفاده از عفو جمهوری اسلامی را دارند.

به گزارش خبرگزاری مهر، شبکه پرس تی وی با اعلام این خبر افزود: این در حالی است که پنجمین گروه از عناصر گروهک تروریستی منافقین از پایگاه اشرف به کمپ ترانزیت در نزدیکی فرودگاه بغداد، پایتخت عراق منتقل شده‌اند.
 
این شبکه خبرداده است که عدی الخدران، فرماندار شهر الخالص عراق اعلام کرد: پنجمین گروه از عناصر گروهک تروریستی منافقین روز جمعه (15 اردیبهشت، 4 می) از پایگاه اشرف به کمپ ترانزیت در نزدیکی فرودگاه بغداد منتقل شدند.
 
عدی الخدران گفت، در این مرحله 416 نفر ازعناصر گروهک تروریستی منافقین از اشرف اخراج شدند که 350 نفر از آنان زن هستند.
 
بر اساس این گزارش، تاکنون فقط 100 نفر از عناصر گروهک تروریستی منافقین توانسته‌اند با اخذ پناهندگی از کشورهای ثالث از کمپ ترانزیت خارج شوند، این در حالی است که برخی از آنان هم با فرار از این کمپ خود را تسلیم نیروهای عراقی کرده‌اند.
 
گروهک تروریستی منافقین از دهه هشتاد پایگاه موسوم به اشرف را در استان دیاله (57 کیلومتری شمال شرق بغداد) به عنوان مقر خود برگزید.
 
گروهک تروریستی منافقین علاوه بر اجرای عملیات تروریستی ضد ملت ایران در همکاری با رژیم صدام، دیکتاتور معدوم، جنایت‌های فراوانی نیز ضد ملت عراق مرتکب شده است.
 

کد مطلب 1594423

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