معرفی ارزشهای دینی با تولید نرم افزار و رسانه های دیجیتال تسهیل می شود

به گزارش خبرنگار مهر، عزیزالله سیفی عصر شنبه در حاشیه بازدید از نمایشگاه سراسری رسانه های دیجیتال استان یزد در جمع خبرنگاران اظهار داشت: عصر امروز عصر اینترنت و رسانه های دیجیتال است و نوظهور بودن آن سبب می شود به سرعت در میان اذهان نفوذ کند.

وی افزود: امروز بسیاری از کشورها فرهنگ ها و ارزش های خود همچنین تهدیدات خود را از طریق این رسانه ها به سایر ملل منتقل می کنند.

سیفی عنوان کرد: از آنجا که دنیای امروز دنیای دانایی است و علم و تکنولوژی حرف اول را در جهان می ‌زند تنها راهکار برای رشد و توسعه دانایی افراد برپایی چنین نمایشگاه‌ هایی است.

وی ادامه داد: خانواده ‌ها با آشنایی با نرم‌افزارها و فناوری ‌های دیجیتال و فرصت ‌ها و تهدیدهایی که در این زمینه خود و فرزندانشان با آن روربرو هستند، می‌ توانند از این مقوله به عنوان یک فرصت مناسب در راستای پیشبرد اهداف عالیه اسلام و انقلاب اسلامی و شناساندن رشادت ‌های شهدا و رزمندگان و مقابله با فتنه فتنه‌گران بهره برده و این موارد را در قالب بازی و نرم‌افزار به صورت صحیح و واقعی به تمام دنیا بشناسانند.

سیفی افزود: نمایشگاه رسانه‌های دیجیتال امسال از نظر تعداد غرفه و تنوع برنامه‌های نرم‌ افزاری نسبت به سال گذشته ارتقا یافته است.

فرماندار یزد تصریح کرد: خوشبختانه روند استفاده از نرم‌ افزارها در خانواده‌ها در حال توسعه است بنابراین تمام مسئولان کشور باید در مسیر آگاهی‌ رسانی به خانواده‌ ها در زمینه استفاده صحیح و دقیق از این نرم ‌افزارها اقدام کنند.

وی همچنین توصیه کرد: خانواده ‌ها نیز سعی کنند از نرم ‌افزارهایی که ارزش‌های دینی و مسیر پیشرفت و خودباوری را در آنها تقویت م ی‌کند، تهیه کنند و تولید کنندگان نیز با توجه به نیازهای جامعه و خانواده‌ها اقدام به تولید نرم‌افزارهای جدید کنند.