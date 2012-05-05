نظامیان درصدد تکرار حوادث رومانی اند/ حوادث العباسیه دامی برای انقلابیون بود

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه الیوم السابع، "عمرو حامد" سخنگوی اتحاد جوانان انقلابی مصر گفت : ما تظاهراتی عصر فردا یکشنبه از مقابل مرکز عالی قضایی تا ساختان مجلس در اعتراض به حوادث میدان العباسیه برگزار خواهیم کرد.

وی افزود: ما در این تظاهرات خواستار آزادی 650 انقلابی که اکثر آنها از فعالان هستند خواهیم شد.

حامد اظهار داشت : شورای نظامی حاکم به دنبال تکرار انقلاب رومانی است و حوادث العباسیه دامی برای قلع و قمع انقلابیون بود زیرا از یک سو اوباش ما را احاطه کرده بودند و از سوی دیگر نیروهای امنیتی به ما حمله کردند.

وی بیان کرد: توافقی میان اوباش و نیروهای امنیتی برای غلبه بر انقلابیون و خدشه وارد کردن به وجهه آنها وجود دارد و آنها به دنبال این هستند که مردم را از شرکت در تظاهرات بترسانند، اما این اقدامات خللی در عزم ما ایجاد نمی کند.

این درحالی است که مقررات آمد و شد در میدان العباسیه از ساعت یازده شب تا شش صبح اعمال شده است.