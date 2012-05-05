  1. بین الملل
۱۶ اردیبهشت ۱۳۹۱، ۲۰:۳۹

انقلابیون مصری:

نظامیان درصدد تکرار حوادث رومانی اند/ حوادث العباسیه دامی برای انقلابیون بود

نظامیان درصدد تکرار حوادث رومانی اند/ حوادث العباسیه دامی برای انقلابیون بود

سخنگوی اتحاد جوانان انقلابی مصر با اشاره به وقایع میدان العباسیه و بازداشت شمار زیادی از انقلابیون، آن را دامی برای آنها توصیف کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه الیوم السابع، "عمرو حامد" سخنگوی اتحاد جوانان انقلابی مصر گفت : ما تظاهراتی عصر فردا یکشنبه از مقابل مرکز عالی قضایی تا ساختان مجلس در اعتراض به حوادث میدان العباسیه برگزار خواهیم کرد.

وی افزود: ما در این تظاهرات خواستار آزادی 650 انقلابی که اکثر آنها از فعالان هستند خواهیم شد.

حامد اظهار داشت : شورای نظامی حاکم به دنبال تکرار انقلاب رومانی است و حوادث العباسیه دامی برای قلع و قمع انقلابیون بود زیرا از یک سو اوباش ما را احاطه کرده بودند و از سوی دیگر نیروهای امنیتی به ما حمله کردند.

وی بیان کرد: توافقی میان اوباش و نیروهای امنیتی برای غلبه بر انقلابیون و خدشه وارد کردن به وجهه آنها وجود دارد و آنها به دنبال این هستند که مردم را از شرکت در تظاهرات  بترسانند، اما این اقدامات خللی در عزم ما ایجاد نمی کند.

این درحالی است که مقررات آمد و شد در میدان العباسیه از ساعت یازده شب تا شش صبح اعمال شده است.

کد مطلب 1594433

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها