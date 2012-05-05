توجه به شناخت استعدادها برای قهرمانی در طرح اوقات فراغت

رسول منعم در گفتگو با خبرنگار مهر، با اشاره به در پیش بودن ایام اوقات فراغت تابستان، با بیان اینکه اگر به محتوا توجه نشود و فقط ظاهر را مورد توجه قرار دهیم و تربیتی اتفاق نیفتد هیچ فایده‌ای نخواهد داشت، عنوان کرد: برای همین منظور امسال نیز در اداره کل ورزش و جوانان قم با استفاده از شیوه نامه اجرای برنامه های طرح اوقات فراغت، گام‌های موثرتری برای بهینه سازی اوقات فراغت بر خواهیم داشت.



تغییراتی در راستای بهینه سازی طرح اوقات فراغت ایجاد خواهد شد



وی با تأکید بر اینکه استمرار برنامه‌های طرح اوقات فراغت در طول سال هدف اصلی ما است که در تلاش برای شکوفایی ورزش قهرمانی آن را پیگیری می‌کنیم، افزود: با توجه به نیازی که برای توسعه ورزش به خصوص در بخش قهرمانی احساس می‌شود قطعا تغییراتی در راستای بهینه سازی طرح اوقات فراغت ایجاد خواهد شد.



منعم با تاکید بر اینکه برخی موضوعات نباید مانع فعالیت‌های فرهنگی در حاشیه برنامه های ورزشی باشد، عنوان داشت: امسال فعالیت‌های فرهنگی را هم در اولویت اصلی اجرای طرح اوقات فراغت ورزش قرار داده ایم تا علاوه بر تقویت جسمانی جوانان، منجر به تربیت روحی و معنوی جوانان شود و بر روی آنها تاثیر مثبت معنوی بگذارد.



معاون توسعه امور ورزش اداره کل ورزش و جوانان قم تصریح کرد: هر فعالیت فرهنگی که صورت می‌گیرد اگر منجر به تربیت افراد شود، نشان‌دهنده موفقیت دستگاه اجرایی است، بنابراین خوب است که ورزش در کنار برنامه های فرهنگی از سنین پایه در نوجوانان و جوانان مورد اهمیت واقع شود.



وی با تاکید بر اینکه طرح اوقات فراغت یک فرصت مغتنم برای توسعه ورزش قهرمانی است، بیان داشت: هدف این است که فعالیت‌های ما صرف آمار و اطلاعات نباشد بلکه به شناخت استعدادها و پرورش آنها برای قهرمان پروری نیز توجه کنیم.



هدف باید تربیت و پرورش نسل نوجوان و جوان جامعه باشد



منعم عنوان کرد: اگر نوجوانان و جوانان مستعد جامعه از همین سنین کم در مسیر ورزش قهرمانی مورد آموزش قرار بگیرند، در سال های آتی نتیجه ای که به دست می آید به صورت سرمایه‌ای ارزشمند قطعا به موفقیت و سربلندی ورزش استان می انجامد.



وی ادامه داد: هدف اداره کل ورزش و جوانان قم در راستای ساماندهی پایگاه‌های ورزشی طرح اوقات فراغت و مدارس فوتبال این است که به دور از موازی‌کاری‌ها و مشکلاتی که به وجود می‌آید، هدف ما تربیت و پرورش نسل نوجوان و جوان جامعه باشد.



معاون توسعه امور ورزش اداره کل ورزش و جوانان قم اظهار داشت: ما سعی داریم با برنامه‌ریزی‌های انجام‌شده طرح اوقات فراغت را نه‌تنها در ایام تابستان بلکه در طول سال نیز ادامه دهیم تا آموزش‌ها و مطالبی که به جوانان بیان می‌شود، استمرار داشته باشد و اثر خود را حفظ کند.



زند تصریح کرد: استمرار طرح اوقات فراغت در طول سال هدف اصلی ما است که همواره آن را پیگیری می‌کنیم، ضمن اینکه ما از نظر توان مدیریتی، فکری و نیروی انسانی با دانش و تحصیل کرده در ورزش برای پرورش نسل جوان هیچ مشکلی نداریم.

