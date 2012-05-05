متاسفانه راهبرد هسته ای ایران موفقیت آمیز بوده است

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روزنامه صهیونیستی هاآرتص ، ژنرال "آموس یادلین" رئیس سابق سرویس اطلاعات ارتش رژیم صهیونیستی در پاسخ به سوالی در میزگردی درکنفرانس 2012 بنیانگذاران وینبرگ موسسه واشنگتن در ویرجیانای آمریکا گفت : ایران برای پیشبرد برنامه هسته ایش، استراتژی "پیشرفته ای" دارد که طبق بررسی های من باید بگوییم متاسفانه موفقیت آمیز بوده است.



وی در ادعای تکراری و نخ نما شده مدعی شد ایران به دنبال سلاح هسته ای است و گفت ایران هسته ای برای اسرائیل بسیار خطرناک تر است .



وی با استفاده از حربه نخ نما و تکراری تهدید حمله به تاسیسات هسته ای ایران که بسیاری از تحلیلگران معتقدند فقط یک بلوف سیاسی برای فشار بر ایران است، گفت : ما می خواهیم قبل از حمله به ایران تمام راهها را رفته باشیم.



وی با اذعان به پیامدهای خطرناک حمله احتمالی به ایران گفت : به خاطر داشته باشید که مدت زمان رسیدن یک موشک از تهران به تل آویو فقط 7 دقیقه است و وسوسه ها برای اولین شلیک بسیار زیاد است.

