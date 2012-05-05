  1. بین الملل
۱۶ اردیبهشت ۱۳۹۱، ۲۰:۱۴

اعتراف یک مقام سابق اسرائیل:

متاسفانه راهبرد هسته ای ایران موفقیت آمیز بوده است

متاسفانه راهبرد هسته ای ایران موفقیت آمیز بوده است

رئیس سابق سرویس اطلاعات ارتش رژیم اشغالگر قدس، استراتژی هسته ای ایران را "پیشرفته" و "موفقیت آمیز" خواند.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روزنامه صهیونیستی هاآرتص ، ژنرال "آموس یادلین" رئیس سابق سرویس اطلاعات ارتش رژیم صهیونیستی در پاسخ به سوالی در میزگردی درکنفرانس 2012 بنیانگذاران وینبرگ موسسه واشنگتن در ویرجیانای آمریکا گفت : ایران برای پیشبرد برنامه هسته ایش، استراتژی "پیشرفته ای" دارد که طبق بررسی های من باید بگوییم متاسفانه موفقیت آمیز بوده است.

وی در ادعای تکراری و نخ نما شده مدعی شد ایران به دنبال سلاح هسته ای است و گفت ایران هسته ای برای اسرائیل بسیار خطرناک تر است .

وی با استفاده از حربه نخ نما و تکراری تهدید حمله به تاسیسات هسته ای ایران  که بسیاری از تحلیلگران معتقدند فقط یک بلوف سیاسی برای فشار بر ایران است، گفت : ما می خواهیم قبل از حمله به ایران تمام راهها را رفته باشیم.

وی با اذعان به پیامدهای خطرناک حمله احتمالی به ایران گفت : به خاطر داشته باشید که مدت زمان رسیدن یک موشک از تهران به تل آویو فقط 7 دقیقه است و وسوسه ها برای اولین شلیک بسیار زیاد است.
 

کد مطلب 1594440

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