غلامحسین حسینی نیا در گفتگو با مهر از آخرین اقدامات صورت گرفته در زمینه تفکیک سهم بخش تعاون و عملکرد تعاونی ها و اتحادیه های تعاونی در اقتصاد ملی خبر داد و گفت: اجرای این طرح در دو بخش طراحی شده است.

معاون وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی اظهار داشت: در فاز اول این طرح که بحث های مطالعاتی و مراجع به اتحادیه ها و تعاونی ها را دنبال می کرد ما باید به این بخش ها مراجعه می کردیم که در زمانبندی خاص خود انجام شد.

حسینی نیا خاطر نشان کرد: مباحث علمی این فاز از اجرای طرح تفکیک سهم بخش تعاون از اقتصاد ملی نیز در پژوهشکده آمار در حال انجام است و یا فاز دیگر نیز به خود اتحادیه ها و تعاونی ها برمی گردد که باید به سایتی که جهت این موضوع اعلام شده است، اطلاعات خود را ارائه کنند.

این مقام مسئول در وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، ادامه داد: با ورود اطلاعات تعاونی ها و اتحادیه ها ما می توانیم به کل فضای کاری تعاونی ها تعمیم بدهیم و من از تعاونی ها و اتحادیه هایی که تاکنون مراجعه نکردند درخواست می کنم که در اولین فرصت نسبت به ورود اطلاعات کاری خود به سامانه اقدام کنند.

وی با تاکید بر اینکه حضور تعاونی ها و اتحادیه ها در این طرح می تواند به ما در تکمیل پروژه کمک کند، تاکید کرد: با این وجود ما هم اکنون مجبور شدیم به دلیل عدم مراجعه برخی از تعاونی ها 3 ماه دیگر طرح را تمدید کنیم.

به گفته حسینی نیا، این طرح به دنبال تفکیک واقعی سهم تعاونی ها از اقتصاد کشور و پایان دادن به گمانه زنی ها در خصوص سهم بخش تعاون از عملکرد اقتصادی است و برای این موضوع هزینه شده است.

معاون وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی با تاکید بر اینکه در بخش جداسازی حساب ها و آمارهای بخش تعاون یک غفلت تاریخی اتفاق افتاده است، گفت: با اینکه در قانون اساسی کشور، اقتصاد به 3 بخش تعاونی، دولتی و خصوصی تفکیک شده ولی تاکنون به صراحت قانون اساسی تفکیکی در آمارها صورت نپذیرفته است.