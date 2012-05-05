حسین مهره ساز در گفتگو با خبرنگار مهر، اظهار داشت: اقدامات بسیار خوبی در سالهای اخیر برای توسعه و پیشرفت رشته تیراندازی در استان قم صورت گرفته است که بخش اعظمی از این اقدامات در رده های سنی پایه به انجام رسیده است و نتیجه آن ظهور استعدادهای درخشانی در این رشته بوده که هم اکنون در تیم تیراندازی قم نیز عضویت دارند
سرمایه و زمان مناسبی برای تربیت تیراندازان ردههای سنی پایه گذاشتیم
وی افزود: در این رشته با سرمایهگذاری و زمان مناسبی که برای تربیت تیراندازان ردههای سنی پایه گذاشتیم، خوشبختانه در چند سال اخیر نتایج آن را به خوبی احساس میکنیم و در حال حاضر این امکان برای هیئت در هر دو بخش مردان و بانوان وجود دارد که در تمامی مسابقات ردههای مختلف سنی قهرمانی و لیگ باشگاههای کشور حضور داشته باشیم.
رئیس هیئت تیراندازی استان قم ادامه داد: در حال حاضر تیم هیئت تیراندازی قم خود را برای حضور در مسابقات قهرمانی تیراندازی لیگ دسته اول باشگاه های کشور که با شرکت تیم های مدعی صعود به لیگ برتر برگزار می شود، آماده می کند.
وی افزود: خوشبختانه چهرههای مستعدی در این رشته ورزشی در بخش آقایان در هیئت تیراندازی استان قم حضور دارند که تاکنون در مسابقات قهرمانی کشور، لیگ باشگاههای کشور و همچنین اردوی تیم های ملی تجربیات موفقی به دست آوردهاند.
مهره ساز با اشاره به آمادگی تیم تیراندازی قم، تاکید کرد: برای حضوری موفق در این رقابتها تمرینات تیم هیئت تیراندازی استان قم زیر نظر مربیان تیم به شکلی منظم برگزار میشود تا بتوانیم در مسابقات لیگ دسته اول به نتایج درخور شأن تیراندازی قم دست یابیم.
کمبود حامیان مالی تیمهای ورزشی در قم
وی ابراز داشت: توانمندی قم در رشته تیراندازی به اندازهای است که معتقدم تیم هیئت تیراندازی قم شایستگی حضور در لیگ برتر را دارد اما واقعیت این است که تیمهای حاضر در لیگ اکثرا از حامیان مالی قوی برخوردارند در شرایطی که در قم از این امتیاز کمتر امکان برخورداری وجود دارد.
رئیس هیئت تیراندازی استان قم از حمایتهای اداره کل ورزش و جوانان در راستای توسعه این رشته در بین آقایان و بانوان تمجید کرد و افزود: تداوم این حمایتها مجموعه هیئت را به تلاش و پشتکار بیشتر دلگرم کرده است و امیدواریم با تلاشهای هیئت جدید این رشته به موفقیتهای بیشتر دست یابد.
وی توجه به امر آموزش را یکی دیگر از اقدامات مثمر ثمر در زمینه توسعه تیراندازی قم عنوان و تصریح کرد: خوشبختانه استقبال از این رشته ورزشی به اندازهای است که هر روز بر تعداد ورزشکاران علاقمند به فعالیت در تیراندازی افزوده میشود.
گفتنی است: استان قم دو تیم در مسابقات لیگ های تیراندازی باشگاه های کشور دارد که در کنار تیم مردان قم در مسابقات لیگ دسته اول بدمینتون باشگاه های کشور، تیم بانوان قم نیز امسال در لیگ دسته اول تیراندازی کشور حضور خواهد یافت.
در گفتگو با مهر بیان شد:
تیم هیئت تیراندازی قم شایستگی حضور در لیگ برتر را دارد
قم - خبرگزاری مهر: رئیس هیئت تیراندازی استان قم از حضور برترینهای تیراندازی استان در ترکیب تیم قم در مسابقات لیگ دسته اول تیراندازی کشور خبر داد و گفت: این تیم شایستگی حضور در لیگ برتر را دارد.
حسین مهره ساز در گفتگو با خبرنگار مهر، اظهار داشت: اقدامات بسیار خوبی در سالهای اخیر برای توسعه و پیشرفت رشته تیراندازی در استان قم صورت گرفته است که بخش اعظمی از این اقدامات در رده های سنی پایه به انجام رسیده است و نتیجه آن ظهور استعدادهای درخشانی در این رشته بوده که هم اکنون در تیم تیراندازی قم نیز عضویت دارند
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