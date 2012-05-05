جشن اردیبهشت تئاتر گیلان در رشت برگزار شد/ لزوم تولیدات کیفی و ماندگار

به گزارش خبرنگار مهر، در این جشن که عصر شنبه برگزار شد از هنرمندان و رسانه های فعال در عرصه تئاتر و همینطور سازمانها و نهادهای که در سال گذشته در این عرصه همکاری داشتند، تقدیر شد.

تجلیل از هشت هنرمند پیشکسوت و همینطور تجلیل و تکریم از خانوادههای زنده‌ یاد امیر بدرطالعی و شهید نریمان مددی مژده ‌ای به عنوان دو هنرمند فقید تئاتر استان از دیگر برنامه ‌های جشن اردیبهشت تئاتر گیلان بود.

مدیرکل هنرهای نمایشی در این مراسم گفت: مردم در تولیدات فرهنگی و هنری به دنبال آثار ماندگار هستند که با روحیات انقلابی و اسلامی ‌ایرانی مطابقت داشته باشد.

قادر آشنا اهتمام ویژه و اولویت برنامه ‌های مرکز هنرهای نمایشی را تاکید بر مسائل آموزشی به ویژه در مراکز استانی و شهرستانها دانست و افزود: توجه به امور آموزشی به تولیدات کیفی و ماندگار منجر می‌ شود.

وی همچنین بر ضرورت توسعه آموزش، تولید و اجرای عمومی‌آثار نمایشی تا کید کرد و اظهارداشت: برای تحقق این خواسته مهم از تمام ظرفیتها به بهترین نحو استفاده خواهیم کرد.

مدیرکل هنرهای نمایشی ادامه داد: تئاتر هنری مقدس است چرا که به صورت زنده با مخاطب در ارتباط است و از تاثیرگذاری بسیار بالایی برخوردار است.

وی یادآورشد: بر این اساس تلاش خواهیم کرد تا برای تقویت و توسعه این هنر از تمام ظرفیتهای موجود به بهترین نحو ممکن بهره بردار شود.