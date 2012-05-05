86 درصد از مراتع سمنان فقیر هستند

به گزارش خبرنگار مهر، سید حسن میرعماد بعد از ظهر روز شنبه در نشستی با خبرنگاران در محل اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری استان سمنان با اعلام اینکه 86 درصد از مراتع استان سمنان در وضعیت فقیر طبقه بندی شدند، افزود: 14 درصد دیگر مراتع موجود در استان سمنان در وضعیت خوب و متوسط این طبقه بندی قرار دارند.

39 درصد مساحت استان سمنان از مراتع تشکیل می شود

مدیر کل منابع طبیعی و آبخیزداری استان سمنان اظهار داشت: این استان با مساحت بیش از 9.7 میلیون هکتار در جنوب رشته کوه های البرز و بخش شمالی دشت کویر قرار دارد که 39 درصد از مساحت این استان است که نزدیک قریب سه میلیون و 741 هزار هکتار است را مراتع تشکیل می دهند.

به گفته میرعماد، مراتع استان سمنان با توجه به وسعت و تنوع گونه های گیاهی موجود از مهمترین و با ارزش ترین منابع طبیعی تجدید شونده هستند.

وی تاکید کرد: بهره برداری صحیح از مراتع همراه با عملیات اصلاح و احیاء‌ آن می تواند نقش مهمی درحفاظت از آب، خاک و تامین نیازمندی ها در زمینه مواد پروتئینی باشد.

شناسایی 126 گونه گیاهی در استان سمنان

مدیر کل منابع طبیعی و آبخیزداری استان سمنان گفت: در حال حاضر 126 گونه دارویی، صنعتی و خوراکی در گونه های مختلف گیاهی در استان سمنان شناسایی شده است.

میرعماد با بیان اینکه استان سمنان دارای تنوع گیاهی فراوانی است، افزود: تاکنون بیش از 850 گونه گیاهی مختلف شناسایی شده است.

اجرای طرح پایلوت کشت گیاهان دارویی در استان سمنان

مدیر کل منابع طبیعی و آبخیزداری استان سمنان با اشاره به اجرای طرح پایلوت کشت گیاهان دارویی در 12 استان کشور توسط دفتر امور منابع جنگلی، سازمان جنگل ها، مراتع و آبخیز داری کشور، گفت: استان سمنان نیز به عنوان یکی از مجریان این طرح ملی انتخاب شده است.

وی در پاسخ به سوال خبرنگار مهر درباره اینکه مناطق پایلوت کشت گیاهان دارویی استان سمنان، کدام مناطق هستند، گفت: منطقه کالپوش میامی به مساحت سه هکتار و منطقه تویه دروار دامغان به مساحت پنج هکتار به عنوان پایلوت در استان سمنان انتخاب شده اند.

فعالیت 200 بهره بردار در طرح ساماندهی بهره برداران گونه های گیاهی

مدیر کل منابع طبیعی و آبخیز داری استان سمنان گفت: در حال حاضر، 200 بهره بردار و پنج تشکل مردمی در قالب شرکت های تعاونی در کاربری های جوامع محلی در طرح ساماندهی بهره برداران گونه های گیاهی در حال فعالیت هستند.

میرعماد افزود: با رسیدن فصل بهار، روستائیان و افراد بومی مناطق مختلف در سطح استان سمنان اقدام به جمع آوری برخی از این گونه های گیاهی برای مصارف خوراکی و دارویی می کنند.

وی با اشاره به فعالیت پنج تشکل در نقاط مختلف استان سمنان افزود: 200 نفر بهره بردار عضو این تشکلها در استان سمنان هستند.

ایجاد اشتغال هدف اصلی فعالیت تشکل های بهره بردار است

میرعماد در پاسخ به سوال خبرنگار مهر درباره اینکه اهداف تشکیل و فعالیت تشکل های بهره بردار چیست، گفت: ایجاد اشتغال در جوامع محلی و تغییر معیشت بهره برداران از اهداف اصلی فعالیت تشکل های بهره بردار است.

وی تصریح کرد: سریشم، جو وحشی، چوبک، بادام کوهی، اسپند، پیاز کوهی، زرشک، نسترن وحشی، علف چای، گل کاسنی، گزنه، شقایق، گل گاوزبان، پنبرک و بابونه از عمده محصولات قابل بهره برداری تشکل های بهره بردار در سطح استان سمنان است.

صادرات سالیانه 10 تا 20 تن گونه های استراتژیک مرتعی به کشورهای اروپایی

مدیر کل منابع طبیعی و آبخیزداری استان سمنان گفت: سالیانه به طور متوسط بین 10 تا 20 تن از محصولات گونه های استراتژیک مرتعی در استان سمنان برداشت و به کشورهای اروپایی صادر می شود.

میرعماد افزود: استان سمنان قابلیت بهره برداری از چهار گونه استراتژیک مرتعی را دارد که با صدور مجوز هدایت و نظارت کارشناسان، بهره برداری از این گونه ها صورت می گیرد.

وی اظهار داشت: باریچه، کتیرا، وشاء و آنغوزه از مهمترین گونه های استراتژیک مرتعی در استان سمنان هستند.

حفظ و توسعه مراتع از نظر زیست محیطی ارزشمند است

مدیر کل منابع طبیعی و آبخیزداری استان سمنان اظهار داشت: حفظ، احیاء و توسعه و بهره‌برداری از مراتع بیش از آن که از دیدگاه تولید علوفه و تعلیف دام دارای اهمیت باشد از نظر زیست محیطی ارزشمند است.

میرعماد افزود: مراتع، کارکردهای متعدد زیست محیطی، اکولوژیکی و اقتصادی از قبیل حفظ آب و خاک، جلوگیری از فرسایش خاک، تنظیم گردش آب در طبیعت و حفظ ذخایر ژنتیک را دارند و به همین دلایل باید از آنها محافظت کرد.

مراتع سرمایه ای ارزشمند برای گونه های گیاهی و جانوری

میرعماد اظهار داشت: مراتع به طور دائم می توانند سرمایه هایی ارزشمند برای گونه های گیاهی و جانوری باشند.

وی تصریح کرد: مراتع، کارخانه ای طبیعی برای تولید محصولات دارویی، صنعتی و تأمین علوفه مورد نیاز دام های اهلی و وحوش هستند.

به گفته وی، مراتع زمین هایی هستند با پوشش نباتات طبیعی خودرو که پوشش گیاهی آن ها به طور غالب، علفی چند ساله، بوته ای، درختچه‌ای و همراه با درختان پراکنده ای هستند که در فصل چرا، مورد تعلیف گاه و بی گاه دام قرار می‌گیرند.