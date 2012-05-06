آزاد راه کرج- طالقان- تنکابن به 30 میلیارد تومان اعتبار نیاز دارد

علی نیکزاد در حاشیه بازدید از پروژه های اجرایی وزارت راه پیرامون مصوبه اخیر هیئت دولت و رئیس جمهور مبنی بر اجرای پروژه کرج – طالقان که به تنکابن منتهی می شود در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: آزاد راه اصلی کرج – طالقان- تنکابن از محل سهام اجرا خواهد شد.

وی افزود: به این نحو که قرار دادی با پیمانکار بسته خواهد شد و به جای پرداخت صورت وضعیت طبق مصوبه ای که دولت در اختیار قرار داده است سهام دولتی در اختیار پیمانکار قرار می گیرد.

وزیر راه و شهرسازی گفت: برای ساخت سه قطعه شامل قبل ، بعد و داخل تونل این آزاد راه نیز اعتباری بالغ بر 30 میلیارد تومان مورد نیاز است که مساعدت استاندار و وزارت خانه نیز بخشی از آن تامین اعتبار شد.

وی افزود: در جلسه تکمیلی تر که روز یکشنبه در محل استانداری برگزار می شود توافقات لازم به همین منظور صورت می گیرد.

4 پروژه مهم و اساسی استان البرز

وزریر راه و شهرسازی در بخش دیگری به چهار پروژه مهم دیگراستان البرز در کنار تعریض جاده هراز نیز اشاره کرد و گفت: پروژه نظرآباد که جهت ساخت و تکمیل به بنیاد مسکن واگذار شده است، علاوه بر 12 هزار واحد در حلقه دره و شهرک 6 هزار واحدی ابریشم از جمله پروژه های مهم استان البرز محسوب می شود که جمع بندی و تعیین تکلیف آنها دربازدید روز یکشنبه صورت گرفت.



وی افزود: شهر جدید هشتگرد نیز یکی دیگر از پروژه های حایز اهمیت استان بوده است که از 55 هزار واحد، بالغ بر هزارودو واحد آن واگذار شده و 455 هزار واحد آن آماده افتتاح است وبنا را بر این داریم که هزار واحد آن را نیز آماده افتتاح نماییم.

اعتبار مجدد به مترو هشتگرد – کرج تزریق می شود

نیکزاد در خصوص وضعیت مترو هشتگرد- کرج گفت: مجوز روسازی مترو هشتگرد از دولت اخذ شده و واگذاری زمین آن نیز توسط سازمان ملی زمین مسکن صورت گرفته است.

وی افزود: برای زیر سازی این پروژه مهم شهری نیز اعتبار قابل توجهی در نظر گرفته شده اما نیاز است که مجددا اعتباری به همین منظور تزریق شود تا در سال جاری شاهد ریل گذاری مترو هشتگرد باشیم.