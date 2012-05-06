50 هزار جلد گواهینامه جدید در البرز صادر شد

سرهنگ حبیب کمالوند در گفتگو با خبرنگارمهرروند فعالیت های سازمان راهنمایی و رانندگی را برشمرد و گفت: راهنمایی و رانندگی در حوزه شماره گذاری، تعویض پلاک، صدور معاینه فنی، دایره ترخیص خودرو و پلیس ترافیک شهری فعالیت دارد.

وی افزود: حوزه ترافیک شهری با استقرار پلیس ها در معابراز جمله بخش های پرکار راهنمایی و رانندگی محسوب می شود.

رئیس پلیس راهور در بخش دیگری به تعداد صدورگواهینامه های راهنمایی و رانندگی از بدو تاسیس در استان البرزاشاره کرد و گفت: تا کنون بالغ بر یک میلیون و 900 جلد گواهینامه در استان البرز صادر شده است و 50 هزار گواهینامه نیز در سال گذشته به ناوگان شهری پیوسته است.

این مسئول در خصوص نوع گواهینامه های صادر شده نیز عنوان کرد: براساس قانون انواع گواهینامه موتور، ب1 وب 2 صادر می شود.

وی افزود: صدور گواهینامه موتور سیکلت نیز در مراکز راهنمایی ورانندگی انجام می شود که درصدد آن هستیم این بخش را نیز مطابق گواهینامه های ردیف ب به بخش خصوصی واگذار کنیم.

سرهنگ حبیب کمالوند پیرامون واگذاری آزمون های راهنمایی و رانندگی به بخش خصوصی و آموزشگاه ها نیز اظهار داشت: واگذاری بخشی از مراحل صدور گواهینامه با نظارت راهنمایی و رانندگی یکی از اقدامات موثر پلیس به منظور ایجاد آسایش رانندگان بوده است و این خصوصیت را دارد که افراد به راحتی مراحل مقدماتی و شهری را پشت سر بگذارند.