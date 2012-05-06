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۱۷ اردیبهشت ۱۳۹۱، ۸:۱۱

رئوفی نژاد:

دولت دهم توجه ویژه ای به مسائل رفاهی و فرهنگی معلمان دارد

دولت دهم توجه ویژه ای به مسائل رفاهی و فرهنگی معلمان دارد

زنجان - خبرگزاری مهر: استاندار زنجان با اشاره به اقدامات مهم و ماندگار دولت در حوزه های مختلف، گفت: در طی دولت نهم و دهم به مسائل رفاهی و فرهنگی معلمان توجه ویژه ای شده است.

به گزارش خبرنگار مهر، محمد رئوفی نژاد عصر شنبه در مراسم کلنگ زنی پروژه خانه معلم شماره دو و استخر فرهنگیان استان، افزود: طی چند سال گذشته دولت در ایجاد و توسعه فضاهای متعدد آموزشی و پرورشی اقدامات قابل توجهی را انجام داده است.

وی ادامه داد: عملیاتی کردن پروژه های مربوط به مسائل رفاهی فرهنگیان از اقدامات مهم دولت است که به طور جدی طرحها پیگیری می شود.

استاندار زنجان گفت: در گذشته یک خانه معلم برای استقرار و انجام فعالیت های متمرکز در استان وجود داشت ولی در حال حاضر دومین خانه معلم در دولت دهم اجرا و به بهره برداری می رسد.

رئوفی نژاد تاکید کرد: پروژه های نیمه تمام استان در بخش های مختلف تا پایان دولت دهم به پایان می رسد و پروژه جدیدی در این استان اجرا نمی شود و در صورت اجرایی شدن آن در مدت زمان گفته شده به بهره برداری خواهد رسید.

وی افزود: سیاست دولت اتمام پروژه های نیمه تمام و عدم واگذاری آن به دولت های بعدی است که این امر با جدیت بیشتری در دستور کار همه مدیران است.

کد مطلب 1594454

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