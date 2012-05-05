به گزارش خبرنگار مهر، محمد جیرانی عصر شنبه در مراسم تجلیل از اعضای کمسیون ماده 100 و 77 شهرداری شاهرود گفت: نمایندگان دادگستری در راستای ارائه خدمات بهتر به شهروندان و رسیدگی به پرونده های ساخت و ساز با شهرداری شاهرود همکاری می نمایند.

وی همچنین ضمن تقدیر از زحمات اعضای کمسیون ماده 100 اول و دوم و نیزکمسیون ماده 77 شهرداری در طول سال گذشته گفت: خود مردم بهترین مشاوران و ناظران در مدیریت شهری هستند و می توان با استفاده از نظرها و پیشنهادهای آنها به توسعه پایدار در شهر دست یافت.

حسن عرب رئیس شورای اسلامی شهر شاهرود نیز در این مراسم از اهتمام قضات کمسیونهای شهرداری تجلیل کرد و گفت: نظارت عملی بر کیفیت مصرف مصالح در ساختمان و همچنین ساخت و ساز از طراحی تا اجرا و خلاصه صدور پایان کار مهمترین وظیفه شهرداری می باشد.

در پایان مراسم با اهداء لوح تقدیر و هدایایی به رسم یاد بود از زحمات امیر رضا حاجی غلامی دادستان شاهرود و عضو سابق کمیسیون ماده 100 دوم، علی اکبر محمدی عضو سابق کمیسیون ماده 100 اول، غلامرضا مسگریان عضو سابق کمیسیون ماده 77 تجلیل بعمل آمد.

همچنین رجبعلی اکبریان، حسن خطیب زاده و محمد علی رجایی پور به ترتیب فعالیت خود را در کمیسیون های ماده صد اول، دوم و ماده 77 برای مدت یک سال آغاز نمودند.

