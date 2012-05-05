برگزاری دومین نمایشگاه آثار هنرمند معرق و مشبک در شهریار

به گزارش خبرگزاری مهر، به همت امور هنری اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی و با همکاری شهرداری اندیشه دومین نمایشگاه آثار شیما لشگری در فرهنگسرای امام علی (ع) به نمایش درآمد.



تعداد آثار به نمایش گذاشته شده در این نمایشگاه 30 اثر است که دوستداران هنر معرق و مشبک می توانند با مراجعه به فرهنگسرای امام علی (ع) از ساعت 10 الی 20 ازآثار مذکور دیدن کنند.



گرامیداشت هفته معلم و بزرگداشت مقام شهید مطهری در شهریار



با سخنرانی حجت الاسلام فرخی یزدی، همایش راه مطهر، گرامیداشت هفته معلم وبزرگداشت مقام شامخ استادشهید مرتضی مطهری برگزارشد.با حضور مردم خداجوی شهریار همایش راه مطهر توسط کانون فرهنگی مکتب الرضا(ع) برگزارشد.

در این همایش حجت الاسلام فرخی یزدی در رابطه با مقام شامخ استاد شهید مطهری و نقش خدمات وی در به ثمر رسیدن انقلاب اسلامی و تداوم آن سخنرانی کرد.



توجه خاص بر اجرای امور عمرانی، خدمات شهری و اداری مالی در باغستان



سومین جلسه شورای مدیران شهرداری باغستان طبق برنامه مدون به ریاست محمد صادق کولیوند شهردار باغستان در محل سالن جلسات شهرداری برگزار شد که طی آن کولیوند از تلاش همکاران، توجه خاص بر اجرای امور عمرانی، خدمات شهری و اداری مالی در جهت فعالیت چشمگیر را تاکید کرد.

فعالیت و اختصاص زمان بیشتر واحدهای عمران و خدمات شهر جهت تسریع در امور، از اعتبارات استانی تخصیص یافته جهت اجرای پروژه در دو حوزه فنی و شهرسازی و اداری مالی، به صورت ماهیانه گزارش ارائه شود، نما و مبلمان و زیباسازی ورودی شهر انجام شود، نقشه مسیر و حریم رودخانه های سطح شهر تعیین شده و ساماندهی و طراحی آن انجام شود، مکاتبه با فرمانداری جهت روستاهای با جمعیت بالای پنج هزار نفر و الحاق آنها به شهر صورت پذیرد، شروع بکار عملیات دور برگردان رویروی خدمات شهر با رعایت اصول و مسائل فنی و ایمنی از جمله مصوبات این جلسه است.

آتش سوزی گسترده در انبار پنبه در رباط کریم



با توجه به آتش سوزی گسترده در انبار پنبه در رباط کریم و درخواست نیروی کمکی از آتش نشانی رباط کریم بلافاصله نیروهای عملیاتی آتش نشانی شهریار با تجهیزات کامل و یکدستگاه تریلر 30 هزار لیتری آتش نشانی به محل حادثه اعزام و پس از دو ساعت و نیم حریق را اطفاء کردند.