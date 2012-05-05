اولین جلسه شورای هماهنگی روابط عمومی ادارات بهارستان برگزار شد

به گزارش خبرگزاری مهر، در اولین جلسه هماهنگی شورای روابط عمومی ادارات شهرستان که به منظور برگزاری انتخابات اعضای هیئت رئیسه سال 1391 شورای هماهنگی روابط عمومی ادارات شهرستان بهارستان برگزار شده بود، محمد آگاهی مند، ابوالفضل فیاضی، سعید افخمی، اصغر قلی زاده به عنوان اعضای هیئت رئیسه اصلی و میثم بابایی و مرتضی نوری با داشتن آرای مشترک به عنوان اعضای علی البدل انتخاب شدند.



محمد جواد محسن زاده ارکان شورا را سه رکن دانسته و افزود: این سه رکن شامل تشکیل مجمع عمومی روابط عمومی های شهرستان، فعال بودن دبیرخانه و همچنین انتخاب چهار نفر از روابط عمومی ها به عنوان هیئت رئیسه و یک نفر به عنوان عضو علی البدل یا جایگزین است، حکم هیئت رئیسه شورای هماهنگی روابط عمومی ها از سوی فرماندار صادر می شود و در شورای اداری شهرستان بهارستان نیز حضور خواهند داشت.



مسئول روابط عمومی فرمانداری شهرستان بهارستان در ادامه افزود: به منظور پاسداشت و برگزاری جشنواره صدمین سفر ریاست جمهور و هیئت دولت به استانها که همزمان با سراسر کشور در شهرستان بهارستان در اواخر اردیبهشت ماه سال جاری انجام خواهد شد، فرمانداری شهرستان بهارستان با برگزاری جلسات متعدد شورای معاونین، کمیته های مختلف، نخبگان، ائمه محترم جمعه و جماعات، اساتید و فرهنگیان، مسئولین و مدیران ادارات و شورای هماهنگی روابط عمومی ادارات، برنامه ریزی های متعددی جهت هرچه ارائه دستاوردهای سفر در قالب جشنواره، نمایشگاه، حضور فرماندار و مسئولین در میان مردم جهت ارائه عملکرد دولت و همچنین برگزاری مسابقات در حوزه های مختلف شعر، مقاله، فیلم کوتاه، پیامک، نقاشی، خاطره، عکس و ... کرده است.



مسئول روابط عمومی فرمانداری شهرستان بهارستان محبوبیت دولت در بین آحاد مردم را به دلیل روحیه عدالت محوری، مهروزی با بندگان خدا، خدمت و حضور بی تکلف مسئولین رده بالای اجرایی در بین مردم دانست که تبدیل به فرهنگ شده است.



جلسه شورای معاونین و بخشداران شهرستان بهارستان برگزار شد

جلسه شورای معاونین و بخشداران با حضور یونس نوبخت فرماندار شهرستان بهارستان و سایر معاونین و بخشداران، در محل فرمانداری در خصوص فرارسیدن صدمین سفر استانی ریاست جمهور و هیئت دولت به استانها برگزار شد.

برگزاری جلسه فرهنگ عمومی شهرستان بهارستان



جلسه فرهنگ عمومی شهرستان بهارستان با حضور یونس نوبخت فرماندار شهرستان بهارستان، امام جمعه بخش گلستان و سایر مسئولین در محل دفتر امام جمعه بخش گلستان برگزار شد.



در این جلسه نوبخت با اشاره به اهمیت فرهنگ سازی و نهادینه نمودن فرهنگ اسلامی بین شهروندان از فرارسیدن صدمین سفر رئیس جمهور و هیئت دولت خبر داد و افزود: این سفرها توأم با خیر و برکت برای مردم ایران بوده است و این لطف الهی را که توسط دولت خدمتگزار نهم و دهم نصیب ملت ما شده است باید گرامی داشت.