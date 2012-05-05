روسیه اجازه قاچاق سلاح به سوریه را نمی دهد/ توصیه به حامیان گروههای مسلح

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری آسوشیتدپرس، "سرگئی لاوروف" در تماس تلفنی با کوفی عنان نماینده سازمان ملل متحد در امور سوریه بر ضرورت رعایت طرح آتش بس از سوی طرفهای درگیر در سوریه تاکید کرد.

وی بیان کرد: مسکو به همکاری با همه طرفها برای رسیدن به این هدف ادامه می دهد و امیدواریم که کشورهای دیگر(غربی ها و برخی کشورهای منطقه به ویژه عربستان، قطر و ترکیه) نیز در این راستا عمل کنند به ویژه اینکه تاثیر زیادی بر مخالفان سوری دارند.

لاوروف اظهار داشت : مسکو همه تلاش خود را برای موفقیت طرح کوفی عنان به کار می بندد و اجازه قاچاق سلاح به سوریه را نخواهد داد، زیرا سبب بی ثباتی در سوریه و کل منطقه خواهد شد.